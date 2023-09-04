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6 نصائح للحفاظ على بطارية سيارتك

بطارية السيارة
الحفاظ على بطارية السيارة
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تعمل بطارية السيارة على بدء تشغيل المحرك الكهربائي، الذي يعمل على تشغيل محرك الاحتراق الداخلي سواءً كان يعمل بالبنزين أو بالديزل.
وهناك نوع آخر من بطاريات السيارات، بدأت في الظهور حديثًا، وهي تعمل على تشغيل سيارة كهربائية بحتة، أي تعمل بالكهرباء بصفة تامة من دون الحاجة إلى وقود.
وتكون بطاريات هذا النوع الأخير أكبر كثيرًا عن بطارية السيارة العادية، وغالبًا ما تختلف عنها من ناحية طريقة البناء والتكوين.

طرق المحافظة على بطارية سيارتك

بعد الحفاظ على صحة بطارية السيارة أمرًا ضروريًا لضمان عمل السيارة لفترة طويلة للحفاظ عليها يجب إجراء التالي:

1 - فحوصات منتظمة

حيث تعد هذه الفحوصات أحد أهم الأسباب لضمان الأداء الفعال لبطارية السيارة بالإضافة إلى فحص أقطاب البطارية وكابلاتها لمنعها من التآكل والتلف.
كما يجب فحص جهد البطارية بواسطة مقياس الجهد فإذا كانت القراءة 12 فولت أو أكثر فهذا يدل على أن البطارية سليمة.

2 - إيقاف تشغيل جميع الأجهزة الكهربائية

 أي عند تشغيل السيارة يجب التأكد من إيقاف تشغيل المصابيح ومكيف الهواء الراديو  وبذلك نكون قللنا من مقدار التيار المطلوب لتشغيل السيارة.

3 - القيادة المنظمة للسيارة

تعد هذه الطريقة ممتازة لمنع تفريغ شحن البطارية. وفي حال ثقلنا من استخدام السيارة يجب شحن البطارية بواسطة شاحن ذكي يساعد على إطالة العمر الافتراضي للبطارية.

4 - الحفاظ على نظافة البطارية

يعد تنظيف البطارية بانتظام أمرًا مهمًا لمنع تراكم المواد المسببة للتآكل أو الأوساخ التي قد تتداخل مع أداء عمل البطارية.
فالتآكل يسبب ضعف في الاتصال بين البطارية الكابلات مما يؤدي إلى فقدان الطاقة اللازمة لعمل السيارة، كما يجب التأكد أن البطارية مثبتة بأحكام لمنع تحركها أثناء القيادة.

5 - تقليل عدد الرحلات القصيرة

حيث تسبب ضررًا في البطارية لأنها تمنع شحن البطارية بشكل كامل؛ لذلك يوصى في حال كانت رحلاتك قصيرة شحن البطارية بواسطة شاحن للحفاظ على جودتها.

6 - تجنب الارتفاع أو الانخفاض الشديدين في درجة الحرارة

يؤثر الارتفاع الشديد في درجات الحرارة على أداء بطاريتك حيث يقلل من عمرها؛ لذلك يجب أخذ تدابير اللازمة في حال كانت درجة الحرارة مرتفعة أو منخفضة.
حيث نقوم بإيقاف السيارة في منطقة مغطاة أو في كراج واستخدام عازل البطارية في الأشهر الباردة للحفاظ على دفئها.

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