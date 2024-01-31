الأربعاء، 19 رجب 1445 ، 31 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عملاق التكنولوجيا يدخل السباق.. ماذا تعرف عن سيارة "أبل" ذاتية القيادة؟

سيارة أبل
سيارة أبل ذاتية الحركة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تعود خطة شركة Apple الطموحة لبناء سيارة كهربائية مستقلة بالكامل إلى عام 2014 عندما بدأت الشائعات في الظهور لأول مرة، وبعد مرور حوالي 10 سنوات حتى يومنا هذا، لم نر بعد نموذجًا أوليًا.اضافة اعلان

متى يكون الظهور الأول لسيارة "أبل" الكهربائية؟

يشير تقرير صادر عن بلومبرج إلى أن الظهور الأول لسيارة أبل قد تم تأجيله مرة أخرى، حيث من المقرر الآن أن يتم الإنتاج في عام 2028 على أقرب تقدير.
وسبق وذكرت وكالة رويترز أن شركة أبل كانت تستهدف عام 2024 كبداية للإنتاج، وأعقب ذلك تقرير آخر لبلومبرج بعد عامين ادعى أن الإنتاج تأخر حتى عام 2026.

أبل تتراجع فيما يتعلق بالقدرة على القيادة الذاتية

ويستشهد أحدث تقرير لبلومبرج بمصادر لم تذكر اسمها لديها “معرفة بالمشروع”، والتي تدعي أيضًا أن شركة آبل تخطط الآن للحد من مستوى القدرة على القيادة الذاتية في البداية.
ويقال إن الشركة خططت لنظام مستقل بالكامل، والذي تم تعريفه رسميًا من قبل المجموعة الهندسية SAE International على أنه المستوى 5.

تقليص خطة أبل بسبب القيود التكنولوجية

وذكرت بلومبرج أن شركة أبل قررت تقليص هذه الخطة بسبب القيود التكنولوجية وبدلاً من ذلك تهدف إلى الوصول إلى قدرة SAE المستوى 4، مما يعني أنها ستكون مستقلة تمامًا على الطرق السريعة.
ومن المتوقع أن تقتصر سيارة Apple في البداية على القيادة الذاتية “المستوى 2+”، وهو ليس في الواقع المستوى الرسمي كما حددته SAE. بشكل غير رسمي.
ويتضمن ميزات أكثر من نظام SAE المستوى 2، ولكنه يشبه الكثير من المركبات الجديدة التي يتم إنتاجها حاليًا.

تصميم سيارة أبل يشبه تسلا في بعض المواصفات

ووفقًا لمصادر بلومبرج، تريد شركة أبل أن يقلد تصميمها تيسلا في بعض النواحي من خلال بناء سيارة تتميز “بتصميمها الأنيق وأنظمة السلامة وواجهة المستخدم الفريدة”.
تزعم مصادر بلومبرج أيضًا أن شركة Apple لا تزال ترغب في السماح بترقية نظام القيادة الذاتية للسيارة إلى المستوى 4 في وقت ما بعد الإطلاق الأولي.

اقرأ أيضا

بورش تكشف عن سيارة مكان الكهربائية بالكامل (صور)

تعمل بتكنولوجيا المغنطة.. الكشف عن مميزات أحدث سيارة في العالم

عيب فني في مرسيدس "SL-Class" يؤدي إلى اشتعال النار فيها

"تسلا" تزيح "تويوتا كورولا" من عرش السيارات الأكثر شعبية

غسل محرك السيارة قد يؤدي إلى مشكلة خطيرة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

اجهزة التدفئة في السيارات 2:23 ص الجمعة، 19 يناير 2024

للمرة الأولى منذ 17 شهرا .. انخفاض مبيعات السيارات في أوروبا

شحن السيارات 7:52 ص الأربعاء، 17 يناير 2024

تشغيل أول محطة شحن سريع للسيارات الكهربائية في الرياض

11 سيارة 4:54 ص الثلاثاء، 16 يناير 2024

11 سيارة تُشعل المنافسة في 2024.. هل تتغير قواعد اللعبة؟ (صور)

السيارات المستعملة 6:59 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

استقرار أسعار السيارات المستعملة في 2024

اقرأ أيضا

فصل كهرباء السيارة أثناء السير
5:08 ص الأحد، 21 يناير 2024

مشكلة فصل كهرباء السيارة أثناء السير.. الأسباب والحل

اجهزة التدفئة في السيارات
2:23 ص الجمعة، 19 يناير 2024

للمرة الأولى منذ 17 شهرا .. انخفاض مبيعات السيارات في أوروبا

سيارات تسلا
3:17 م الخميس، 18 يناير 2024

تسلا تخفض أسعار سيارتها "موديل واي"

سيارات كهربائية
4:16 م الأربعاء، 17 يناير 2024

بعد إطلاق أول محطة شحن كهربائية بالرياض.. أكثر من 5 آلاف شاحن سريع في 1000 موقع بحلول 2030

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

المحامي زياد الشعلان
9:12 ص الأربعاء، 31 يناير 2024

عاجل.. ضبط شاب مع فتاة وهاتفٍ يحوي مشاهد خارجة.. محامي يكشف العقوبة (فيديو)

هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية
9:01 ص الأربعاء، 31 يناير 2024

5 ركائز لتطوير سياسة البنية التحتية الرقمية بالمملكة.. التفاصيل كاملة

الضمان الاجتماعي المطور
8:53 ص الأربعاء، 31 يناير 2024

عاجل.. قبل صرفه غدًا.. تعرف على قيمة استحقاق الضمان الاجتماعي

سعد الخثلان
8:50 ص الأربعاء، 31 يناير 2024

تُقام غدًا بالمملكة.. "الخثلان" يوضح فضل صلاة الاستسقاء (فيديو)

سيارة أبل
8:46 ص الأربعاء، 31 يناير 2024

عملاق التكنولوجيا يدخل السباق.. ماذا تعرف عن سيارة "أبل" ذاتية القيادة؟

تعليق الدراسة الحضورية
8:18 ص الأربعاء، 31 يناير 2024

تعليق الدراسة حضوريًا في هذه المدارس اليوم الأربعاء