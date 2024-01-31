عملاق التكنولوجيا يدخل السباق.. ماذا تعرف عن سيارة "أبل" ذاتية القيادة؟

أ أ

تعود خطة شركة Apple الطموحة لبناء سيارة كهربائية مستقلة بالكامل إلى عام 2014 عندما بدأت الشائعات في الظهور لأول مرة، وبعد مرور حوالي 10 سنوات حتى يومنا هذا، لم نر بعد نموذجًا أوليًا. اضافة اعلان





متى يكون الظهور الأول لسيارة "أبل" الكهربائية؟



أبل تتراجع فيما يتعلق بالقدرة على القيادة الذاتية



تقليص خطة أبل بسبب القيود التكنولوجية



تصميم سيارة أبل يشبه تسلا في بعض المواصفات



يشير تقرير صادر عن بلومبرج إلى أن الظهور الأول لسيارة أبل قد تم تأجيله مرة أخرى، حيث من المقرر الآن أن يتم الإنتاج في عام 2028 على أقرب تقدير.وسبق وذكرت وكالة رويترز أن شركة أبل كانت تستهدف عام 2024 كبداية للإنتاج، وأعقب ذلك تقرير آخر لبلومبرج بعد عامين ادعى أن الإنتاج تأخر حتى عام 2026.ويستشهد أحدث تقرير لبلومبرج بمصادر لم تذكر اسمها لديها “معرفة بالمشروع”، والتي تدعي أيضًا أن شركة آبل تخطط الآن للحد من مستوى القدرة على القيادة الذاتية في البداية.ويقال إن الشركة خططت لنظام مستقل بالكامل، والذي تم تعريفه رسميًا من قبل المجموعة الهندسية SAE International على أنه المستوى 5.وذكرت بلومبرج أن شركة أبل قررت تقليص هذه الخطة بسبب القيود التكنولوجية وبدلاً من ذلك تهدف إلى الوصول إلى قدرة SAE المستوى 4، مما يعني أنها ستكون مستقلة تمامًا على الطرق السريعة.ومن المتوقع أن تقتصر سيارة Apple في البداية على القيادة الذاتية “المستوى 2+”، وهو ليس في الواقع المستوى الرسمي كما حددته SAE. بشكل غير رسمي.ويتضمن ميزات أكثر من نظام SAE المستوى 2، ولكنه يشبه الكثير من المركبات الجديدة التي يتم إنتاجها حاليًا.ووفقًا لمصادر بلومبرج، تريد شركة أبل أن يقلد تصميمها تيسلا في بعض النواحي من خلال بناء سيارة تتميز “بتصميمها الأنيق وأنظمة السلامة وواجهة المستخدم الفريدة”.تزعم مصادر بلومبرج أيضًا أن شركة Apple لا تزال ترغب في السماح بترقية نظام القيادة الذاتية للسيارة إلى المستوى 4 في وقت ما بعد الإطلاق الأولي.