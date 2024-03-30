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بـ2 مليار دولار.. باناسونيك تبيع وحدة السيارات لـ"أبولو جلوبال"

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شركة باناسونيك القابضة
أ أ
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في قرار مفاجئ، أعلنت شركة باناسونيك القابضة، عن بيع كامل حصتها في شركة باناسونيك أوتوموتيف سيستمز إلى صناديق تديرها شركة أبولو جلوبال مانجمنت الأمريكية للأسهم الخاصة.اضافة اعلان

باناسونيك تبيع وحدة السيارات لـ" أبولو جلوبال"

وحسب "رويترز"، فإنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من الصفقة، التي قُدرت قيمتها بحوالي 311 مليار ين "2.06 مليار دولار"، بحلول نهاية الربع الأول من عام 2025.
وكجزء من الصفقة، أكدت باناسونيك أنها لن تقطع علاقاتها بشكل كامل مع أعمالها في مجال السيارات.
فيما تستحوذ شركة الإلكترونيات اليابانية العملاقة على حصة 20% في شركة "Star Japan Holdings"، وهي الكيان الذي من المقرر أن يصبح الشركة الأم الجديدة لشركة PAS.
وتضمن هذه الخطوة الإستراتيجية استمرار علاقة باناسونيك لأنظمة السيارات مع مجموعة باناسونيك.

إتمام عملية الاستحواذ خلال الربع الثالث من عام 2024.

من جانب آخر، توسع شركة "بلو يوندر" التابعة لشركة "باناسونيك" قدراتها في مجال سلسلة التوريد الرقمية، حيث أبرمت شركة "بلو يوندر" اتفاقية لشراء شركة "وان نتورك إنتربرايزز"، وهي شركة توريد شبكات سلسلة التوريد الرقمية في الولايات المتحدة، مقابل 839 مليون دولار أمريكي. ومن المقرر إتمام عملية الاستحواذ خلال الربع الثالث من عام 2024.

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