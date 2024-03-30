بـ2 مليار دولار.. باناسونيك تبيع وحدة السيارات لـ"أبولو جلوبال"

أ أ
في
قرار مفاجئ، أعلنت شركة باناسونيك القابضة، عن بيع كامل حصتها في شركة باناسونيك
أوتوموتيف سيستمز إلى صناديق تديرها شركة أبولو جلوبال مانجمنت الأمريكية للأسهم
الخاصة.
باناسونيك
تبيع وحدة السيارات لـ" أبولو جلوبال"وحسب
"رويترز"، فإنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من الصفقة، التي قُدرت
قيمتها بحوالي 311 مليار ين "2.06 مليار دولار"، بحلول نهاية الربع
الأول من عام 2025.
وكجزء من الصفقة، أكدت باناسونيك أنها لن تقطع علاقاتها بشكل كامل مع أعمالها في مجال السيارات.
فيما تستحوذ شركة الإلكترونيات اليابانية العملاقة على حصة 20% في شركة "Star Japan Holdings"، وهي الكيان الذي من المقرر أن يصبح الشركة الأم الجديدة لشركة PAS.
وتضمن هذه الخطوة الإستراتيجية استمرار علاقة باناسونيك لأنظمة السيارات مع مجموعة باناسونيك.