رفاهية عالية وتصميم أنيق.. أفضل 10 سيارات تنفيذية في 2023 (صور)

أ أ

السيارة التنفيذية (Executive car) هي تسمية بريطانية لصنف من السيارات أوسع من السيارات العائلية المتوسطة، وغالبًا ما تتمتع بدرجة رفاهية عالية نسبيًا.. اضافة اعلان

كما تتمتع بدرجة عالية من الاعتمادية، وهو مصطلح مُستخدم لتقييم السيارات الجديدة.

قد تكون تكلفة السيارات التنفيذية أكبر بعض الشيء، لكنها بلا شك تضيف لمسة حقيقية من الرقي إلى تجربة القيادة الخاصة بك.

إذا كنت تتطلع إلى شراء سيارة تنفيذية، فستجد أمامك سيلاً من الموديلات المبهرة بتصميمها الداخلي الأنيق.

لحسن الحظ، فإن هذا المستوى المتزايد من التنّوع يعني أنه من الأسهل من أي وقت مضى العثور على أفضل سيارة تنفيذية تناسب احتياجاتك.

سواء كانت أولويتك هي الكفاءة أو التطبيق العملي أو الأداء أو التكنولوجيا، ستجد نموذجًا تنفيذيًا لتلبية متطلباتك.

للمساعدة في تضييق نطاق بحثك، قمنا بتجميع هذه القائمة من أفضل السيارات التنفيذية التي يمكنك شراؤها الآن.





1- سيارة بي إم دبليو الفئة الخامسة



2- سيارة بي إم دبليو الفئة الثالثة



3- سيارة مرسيدس سي كلاس



4- سيارة بي إم دبليو آي 4



5- سيارة مرسيدس الفئة إي



6- سيارة تسلا موديل 3



7- سيارة ألفا روميو جوليا



8- سيارة أودي إيه6



9- سيارة جينيسيس جي80



10- سيارة جاكوار إكس إف



- تأتي السيارة بتصميم محافظ وهادئ نسبياً وازداد حجم السيارة بشكل ملحوظ لتوفير مساحة أكثر رحابة في المقصورة، كما ازداد ارتفاع السيارة بـ3.5 سنتيمتر لاستيعاب بطارية النسخة الكهربائية.- وهي مزوّدة بتقنية البلاستيك المقوى بألياف الكربون خفيف الوزن في بنائه، وقائمة طويلة من أدوات مساعدة السائق الإلكترونية، بما في ذلك الرحلات البحرية التكيفية والحفاظ على المسار.- تصدرت بي إم دبليو المركزين الأول والثاني في هذه القائمة، لأن الفئة الثالثة تقدم إلى حد كبير نفس سمات شقيقتها الكبرى من الفئة الخامسة.- تُعد الفئة الثالثة من أكثر السيارات مبيعًا في فئة السيارات السيدان المدمجة، ومن أهم السيارات في تاريخ العلامة الألمانية بي إم دبليو.- لطالما كانت الفئة الثالثة هي الخيار الافتراضي للسيارة التنفيذية المدمجة لأولئك الذين يبحثون عن قيادة رياضية.- وتعتمد السيارة الجديدة على ذلك من خلال تقليل الوزن بنسبة تصل إلى 55 كجم وزيادة الصلابة بنسبة تصل إلى 50 في المائة.- هي أفضل نسخة من السيارات التنفيذية لعقود. وهي تشتهر بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يضخ قوة تصل الى 204 أحصنة، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 300 نيوتن/متر.- وناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 9 سرعات بنظام الجر الأمامي، ويمكنها الانطلاق والتسارع من وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة في 7.3 ثانية.- سيارة بي إم دبليو آي 4 (BMW i4) هي أكثر من مجرد منافس لسيارة تسلا موديل 3، وقد صُممت لتوفر أعلى مستويات المتعة في القيادة لمسافة تصل إلى 590 كم بعد الشحن لمرة واحدة.- وتصل قدرة المحرك الاستثنائية في هذه السيارة إلى 530 حصانا، بينما يتيح المدى الطويل للقيادة بعد الشحن الاستمتاع بالرحلات الطويلة.تنطلق هذه الجراند كوبيه من السكون إلى 100 كم في الساعة خلال 4 ثوانٍ فقط لتذهلك بأدائها السلس واستجابتها الفائقة.- تتميز السيارة وسط منافسيها في فئة السيدان متوسطة الحجم الفخمة بالتصميم المميز، بداية من الشبكة الأمامية الكبيرة مع نجمة مرسيدس، ومنظومة الإضاءة الأمامية عالية التقنية، وصولًا للتصميم الجانبي السلس، والعجلات الرياضية اللافتة للنظر.- تعمل هذه الأجهزة على تشغيل أحدث برامج MBUX وتشغل مجموعة كبيرة من الوظائف بما في ذلك التنشيط الصوتي ومقاعد التدليك وإضاءة الحالة المزاجية وحتى كاميرا المقصورة التي يمكن استخدامها لالتقاط صور السيلفي.- أثناء التنقل، يكون المشوار سلسًا بشكل خاص إذا اخترت نظام التعليق الهوائي الاختياري. على الرغم من أن مرسيدس لا يمكن أن تتطابق تمامًا مع الطبيعة الديناميكية لسيارة بي إم دبليو الفئة الخامسة، إلا أنها لا تزال تحافظ على ثباتها بشكل جيد في المنعطفات.- أحدثت سيارة تسلا موديل 3 (Tesla Model 3) عاصفة عند إطلاقها، بمجموعة ناقل الحركة، التي قدمت مجموعة رائدة في القطاع.- وكذلك منحها الكثير من الجوائز – بما في ذلك سيارة العام وأفضل سيارة كهربائية للعام في جوائز أوتو إكسبريس للسيارات الجديدة في عام 2019.- اليوم، لا تزال واحدة من أفضل السيارات الكهربائية التي يمكنك شراؤها. مع مدى يصل إلى 600 كيلومتر، يجب أن يهدئ الموديل 3 أي قلق بشأن الشحن.- التصميم الداخلي بسيط من الناحية المستقبلية وهو نهج بديل للفوضى المتمثلة في وجود العشرات من الأزرار، على الرغم من أن البعض قد يجد هذا مملًا.- إذا كان المظهر الجيد يحتل مرتبة عالية في قائمة أولوياتك لسيارة تنفيذية، فيجب أن تكون ألفا روميو جوليا على رأس هذه القائمة.- فهي تجمع بين شغف القيادة العملية والأنظمة الأوتوماتيكية المتطورة من خلال تحقيق المستوى الثاني من القيادة الذاتية.- تم إلغاء محرك الديزل سعة 2.2 لتر بقوة 187 حصانًا، ولا يوجد الآن سوى محرك بنزين رباعي الأسطوانات بقوة 276 حصانًا – وهو بالتأكيد محرك قوي بما يكفي للاستمتاع بإعداد نظام الدفع الخلفي.- يمثل التصميم الداخلي تحسناً كبيراً مقارنة بصالونات ألفا القديمة، مع مواد عالية الجودة وتصميم أنيق يساعد على إضفاء جاذبية راقية.- تُعد أودي إيه 6 (Audi A6) واحدة من أفضل السيارات السيدان الفاخرة. وهي توفر قيادة رشيقة أثناء التنقل وذلك بفضل الاستخدام المكثف للألمنيوم في هيكلها – لا تزال الرشاقة مدعومة بشكل أكبر مع التوجيه الاختياري بالعجلات الأربع.- ومع ذلك، لا يمكن أن يتطابق نظام التوجيه بها مع نظام التوجيه في سيارة بي ام دبليو الفئة الخامسة ولكنها لا تزال سيارة جيدة للقيادة.- تحمل جينيسيس جي80 (Genesis G80) مزيجاً من تكنولوجيا السلامة المتقدمة، ومجموعة متنوعة من المزايا الجديدة، والتصميم الأنيق والديناميكي.- ولعل هذا هو سر تفرّدها كعلامة تجارية جديدة نسبيًا في المملكة المتحدة، حيث تتميز بواحدة من أرقى التصميمات الداخلية في فئة السيارات التنفيذية.- عندما تنطلق على الطريق، تكون الرحلة أكثر ثباتًا، والمقصورة معزولة جيدًا عن أصوات العالم الخارجي. تأتي الطاقة من محرك ديزل سعة 2.2 لتر أو محرك بنزين سعة 2.5 لتر.- جاكوار إكس إف (Jaguar XF) هي واحدة من السيارات التي تنتجها شركة جاكوار لاند روفر العريقة. وهي تأتي بقوة كبيرة وتكنولوجيا حديثة، وتنافس سيارات فخمة من ماركات قوية مثل بي إم دابليو ومرسيدس بنز.- تتميز جاكوار بأدائها السلس الذي يمنح متعة قيادة لا تنتهي وخطوطها الانسيابية التي تعزز مظهرها الرياضي، ومقصورتها ذات الخامات عالية الجودة تبعث الشعور بالرفاهية والراحة.- يوجد تحت الغطاء محرك متميز يقدم القوة اللازمة لتسير هذه السيارة بسلاسة على الطرقات، ويوفر كل من محركات البنزين والديزل مستويات جيدة من الأداء والاقتصاد في استهلاك الوقود.