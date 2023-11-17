حتى لا يتعرض للتلف.. 5 طرق لحماية طلاء سيارتك من أشعة الشمس الحارقة

أ أ

يتعرض طلاء السيارة للتلف إذا تعرض لفترات طويلة لأشعة الشمس الحارقة، وهو ما يُحتم على مالكي السيارات البحث عن طرق لحمايته من الشمس، وكذلك التبصّر بطريقة تضمن وقاية شاملة لها. اضافة اعلان





تأثيرات أشعة الشمس على طلاء السيارة



الملوثات الأخرى



أفضل طرق الحفاظ على طلاء السيارة

1 - ركن السيارة في الظل



2 - إضافة طبقة شمعية على الطلاء



3 - استخدام غطاء واقٍ من الشمس



4 - الحصول على طبقة حماية للطلاء



5 - إضافة طلاء سيراميك عالي اللمعان



وفيما يلي توضيح لتأثيرات أشعة الشمس الحارقة على المركبات والسيارات وما يمكن أن تُحدثه من أضرار بالغة:تتأثر أجزاء السيارات بالظروف والعوامل الجوية سواء الحارة أو الباردة، وبالأخص القاسية منها في مختلف الأوقات من العام.في الواقع قد تصل حرارة الجزء الخارجي من السيارات إلى 90 درجة مئوية عند تعرضها لأشعة الشمس المباشرة في فصل الصيف.ولا تقتصر الآثار الناجمة عن أشعة الشمس على الإضرار بالهياكل الخارجية للسيارات والمركبات، وإنما تتجاوز ذلك إلى ما هو أعمق.حيث يمكن أن تصيب الأجزاء الداخلية مثل العناصر الميكانيكية والكهربائية، ناهيك عن المقصورة والفرش الداخلي للسيارات والمركبات.هذا ليس كل شيء، بل هي البداية فحسب! إذ تسبب الأشعة فوق البنفسجية أضرارًا مؤكسدة للديكورات الداخلية للسيارة، مما يؤدي إلى تآكل لوحة القيادة والتنجيد الداخلي باهظ الثمن بمرور الوقت.نظرًا لأن الألوان لها خصائص عاكسة مختلفة، فإن طلاء السيارة الأحمر يكون أكثر عرضة للتلف بالأشعة فوق البنفسجية ويبهت بشكل أسرع عند التعرض لأشعة الشمس.تحتوي الملوثات الثانوية الطبيعية مثل فضلات الطيور والحشرات وعصارة الأشجار على أحماض عالية تسرع أيضًا من تلف الأسطح الخارجية للسيارة.من الملوثات الخارجية الأخرى التي يمكن أن تسرع أضرار الأشعة فوق البنفسجية هي الملح أو كلوريد الصوديوم الذي يمكن أن يؤدي في بعض الأحيان إلى تآكل الأسطح الواقية مثل الطلاء الشمعي.فيما يلي مجموعة من أفضل طرق الحفاظ على السيارة من أضرار أشعة الشمس والملوثات الخارجية الأخرى لوقاية السيارة وحمايتها على النحو الأمثل:لعل أسهل طريقة لحماية طلاء السيارة من أضرار أشعة الشمس هي الحد من التعرّض لأشعة الشمس في المقام الأول وذلك من خلال ركن السيارة في الظل أو في المواقف المُجهّزة بمظليات واقية.إذ تقي هذه الكيفية الهيكل الخارجي للسيارة من البهتان والتشققات، كما تحمي الأجزاء الداخلية والمقصورة كذلك مما قد يطالها من أضرارٍ جرّاء تعرضها للحرارة العالية.وفي كل الأحوال، فإنه يُوصَى كذلك بتجنب اصطفاف السيارات تحت الأشجار على اعتبار أنها حيّز ظليل، وذلك لما قد ينعكس على السيارة من أضرار في هيكلها الخارجي نتيجة للآثار التي تُسقطها الأشجار عليها.هناك طريقة أخرى رائعة لحماية طلاء السيارة من أضرار أشعة الشمس وهي إضافة طبقة من الشمع تعمل كدرع واقٍ بين طلاء سيارتك وأشعة الشمس.إذ تعمل تلك الطبقة على عزل الأشعة الحارة عن هيكل السيارة إلى حدٍ بعيد.كذلك تعمل على الحد من تراكم الغبار والأتربة على السيارة من الخارج بدرجة كبيرة.يُضفِي الشمع أيضًا لمسة نهائية عالية اللمعان على السيارة ويحميها من عصارة الأشجار وفضلات الطيور وما إلى ذلك.يختلف عدد المرات التي تحتاج فيها السيارة إلى تلك الطبقة الشمعية اعتمادًا على نوعها ومستوى التعرض لأشعة الشمس، ولكن من الأفضل القيام بذلك على أساس منتظم.على الرغم من أن استخدام غطاء السيارة قد يبدو طريقة قديمة، فإنه يظل أحد أفضل الطرق لمنع أشعة الشمس من إتلاف طلاء السيارة.يساعد استخدام غطاء واقٍ أيضًا في حماية أسطح الطلاء الخارجية للسيارة من فضلات الطيور والأمطار الحمضية وما إلى ذلك.عند شراء أغطية السيارات، يُنصح باختيار غطاء مسامي يناسب سيارتك لتجنب المواقف التي قد تتعرض فيها السيارة للخدش.من أكثر الطرق ابتكارًا لحماية طلاء السيارات من أضرار أشعة الشمس وأشكال الضرر الأخرى هي وضع طبقة من الطلاء عالي الجودة.يعمل طلاء السيارة كطبقة واقية للهيكل المعدني، ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار تجنب استخدام المواد الكيميائية الضارة أثناء غسل السيارة منعًا لتأثيراتها التي يمكن أن تؤذي الطلاء والهيكل الخارجي للسيارة.لماذا تضيف طبقة واحدة فقط من الحماية إلى الأجزاء الخارجية لسيارتك عندما يمكنك إضافة طبقتين؟تساعد إضافة طبقة من طلاء السيراميك فوق طلاء سيارتك على إبقاء سيارتك تبدو لامعة تمامًا مثل اليوم الأول من شرائها.وهي كذلك تحد من تراكم الغبار والأتربة على السيارة من الخارج بدرجة كبيرة أيضاً.كما تقلّص آثار خدوش السيارة التي قد تتعرض لها وبخاصة الخدوش الطفيفة.ذلك إلى جانب مقاومة التصاق السوائل بهيكل السيارة وتمريرها عنها بسلاسة دون ترك آثار وشوائب مزعجة.