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تراجع ملحوظ في أسعار السيارات بالمملكة .. لهذا السبب

سيارة شيري تيجو 2
سيارات
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سجلت أسعار السيارات في المملكة تراجعا ملحوظا خلال شهر أكتوبر الماضي على أساس سنوي، بنسبة 1.08 في المائة، وهي أكبر وتيرة انخفاض منذ نوفمبر 2019 البالغة 1.26 في المائة.اضافة اعلان

شهر أكتوبر:


ويعد تراجع شهر أكتوبر هو الثالث على التوالي، حيث كانت الأسعار تراجعت 0.03 في المائة و0.91 في المائة خلال أغسطس وسبتمبر الماضيين على أساس سنوي.

وتراجع أسعار السيارات لثلاثة أشهر متتالية هو الأول منذ نوفمبر 2021.

ومن المرجح أن تراجع الأسعار يعود إلى تراجع الطلب بعد أن شهدت أسعار السيارات ارتفاعات لأربعة أعوام على التوالي، ما رفع أسعارها بشكل كبير، حيث كانت الأسعار قد ارتفعت 0.04 في المائة خلال 2019، و9.6 في المائة في 2020، و1 في المائة خلال 2021، و5 في المائة خلال عام 2022.

التضخم في المملكة:


ويتماشى تراجع أسعار السيارات مع التباطؤ الذي يشهده التضخم في المملكة، حيث سجل أدنى مستوى خلال 20 شهرا خلال أكتوبر، ليبلغ 1.6 في المائة.

وسمحت المملكة بقيادة المرأة للسيارة بدءا من منتصف 2018، ما قد يكون أحد أسباب ارتفاع الطلب خلال الأعوام الأربعة الأخيرة.

ويتزامن ذلك مع تراجع القروض الاستهلاكية المقدمة من البنوك لشراء السيارات على أساس سنوي وربعي.

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