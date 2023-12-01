الجمعة، 17 جمادى الأولى 1445 ، 01 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

توقعات بتراجع أسعار بطاريات السيارات الكهربائية .. لهذا السبب

بطارية السيارة
بطاريات السيارات
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تراجعت أسعار البطاريات الخاصة بالسيارات مرة أخرى بعد ارتفاعها في 2022، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام والمكونات.

فيما تتوقع خدمة "بلومبيرج" لتمويلات الطاقة الجديدة استمرار تراجع أسعار بطاريات السيارات الكهربائية خلال الأعوام المقبلة.اضافة اعلان

توقعات قصيرة الأجل:


وعدلت وكالة بلومبيرج للأنباء توقعاتها قصيرة الأجل لتعكس أسعار المواد الخام والتوقعات التي تغيرت بشدة خلال العام الحالي وبخاصة مادتي كربونات الليثيوم وهيدروكسيد الليثيوم.

وقالت إن أسعار المواد الخام والمكونات والبطاريات تراجعت خلال العام الحالي نتيجة ارتفاع الطاقات الإنتاجية في مختلف مكونات سلسلة إمدادات صناعة البطاريات، مع نمو الطلب بأقل من التوقعات.

وهذه الآليات قادت صناعة البطاريات إلى تقليل توقعات الأسعار لأغلب مكونات البطاريات خلال العام الحالي.

تراجع أسعار البطاريات تدريجيا 

وستتراجع أسعار البطاريات تدريجيا مع التراجع المتوقع لأسعار المواد الخام. كما ساهم التحسن في معالجة المواد الخام وتصنيعها، بالإضافة إلى تغيير كيماويات الأنود والكاثود في تراجع متوسط أسعار البطاريات.

بطارية السيارة الكهربائية


وتتوقع خدمة "بلومبيرج" تراجع سعر حزمة بطارية السيارة الكهربائية إلى 133 دولارا لكل كيلووات/ساعة خلال العام المقبل بعد استبعاد معدل التضخم على أساس مسح أسعار بطاريات الليثيوم المؤين للعام الحالي. ويقل هذا السعر بمقدار 6 دولارات عن السعر في العام الحالي.

ِومن المتوقع أيضا استمرار تراجع سعر البطارية إلى 130 دولارا لكل كيلووات/ساعة في 2025 ثم إلى 127 دولار لكل كيلووات/ساعة في 2026.

اقرأ أيضا

وزارة الصحة
11:55 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

"الصحة" تحدد شروطًا لمدراء ومشرفي الجودة وسلامة المرضى

سيارات
11:19 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

رقم تاريخي لمبيعات السيارات في المملكة هذا العام.. (تفاصيل)

النعاس عند قيادة السيارات
4:35 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

6 حالات يجب معها تجنب قيادة السيارة

مقاعد من جلود نباتية
4:17 ص الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

"السيارة النباتية".. مفهوم جديد في عالم السيارات الكهربائية المتميزة

اقرأ أيضا

منها تويوتا ومرسيدس.. حقائق لا تعرفها عن معاني أسماء السيارات

أسباب انفجار إطار السيارة على الطريق.. تحذيرات ونصائح مهمة

19 % ممن يرغبون في شراء سيارة جديدة يختارون الكهربائية

عاجل.. خلل يؤدي لحادث مميت .. التجارة تستدعي أكثر من 13 ألف مركبة "تويوتا هايلاندر"

"شاومي" تفاجئ الجميع وتقرر إنتاج سيارة كهربائية.. التفاصيل

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

مقاعد من جلود نباتية 4:17 ص الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

"السيارة النباتية".. مفهوم جديد في عالم السيارات الكهربائية المتميزة

معاني أسماء السيارات 11:17 ص الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

منها تويوتا ومرسيدس.. حقائق لا تعرفها عن معاني أسماء السيارات

انفجار اطار السيارة 8:33 م الأحد، 26 نوفمبر 2023

أسباب انفجار إطار السيارة على الطريق.. تحذيرات ونصائح مهمة

بي إم دبليو الفئة الخامسة الجديدة 6:40 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

محرك كهربائي بالكامل.. 4 مزايا فريدة لـ"بي إم دبليو" الفئة الخامسة الجديدة

اقرأ أيضا

البنزين
5:34 ص الخميس، 23 نوفمبر 2023

ما الأضرار المتوقعة عند وضع البنزين في سيارة الديزل أو العكس؟

التأمين
4:04 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

أسعار التأمين على المركبات في أرخص 4 شركات بالمملكة

بي إم دبليو الفئة الخامسة الجديدة
6:40 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

محرك كهربائي بالكامل.. 4 مزايا فريدة لـ"بي إم دبليو" الفئة الخامسة الجديدة

قيادة السيارة
10:26 م الإثنين، 20 نوفمبر 2023

5 نصائح لتسريع تسخين محرك السيارة في الشتاء

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

هيئة الزكاة
12:02 ص الجمعة، 01 ديسمبر 2023

الزكاة والضريبة والجمارك تحذر جميع العملاء من هذا الأمر

الضمان الاجتماعي المطور
12:02 ص الجمعة، 01 ديسمبر 2023

عاجل.. طريقة وخطوات تقديم اعتراض على نقص معاش الضمان الاجتماعي

أهم 10
11:00 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. تفاصيل وفاة 4 طالبات داخل حافلة مدرسية وإغلاق حديقة الأمير ماجد

حساب المواطن
10:59 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

موظفة مستقلة تريد تسجيل أمها المتزوجة في حساب المواطن.. ماذا تفعل؟

الضمان الاجتماعي المطور
10:00 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

عاجل.. برقم الهوية.. 10 خطوات للاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور 1445

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
9:02 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

عاجل.. توضيح من التأمينات حول أسهل طريقة للتحقق من الاشتراك