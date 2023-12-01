توقعات بتراجع أسعار بطاريات السيارات الكهربائية .. لهذا السبب

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تراجعت أسعار البطاريات الخاصة بالسيارات مرة أخرى بعد ارتفاعها في 2022، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام والمكونات.

فيما تتوقع خدمة "بلومبيرج" لتمويلات الطاقة الجديدة استمرار تراجع أسعار بطاريات السيارات الكهربائية خلال الأعوام المقبلة. اضافة اعلان





توقعات قصيرة الأجل:



تراجع أسعار البطاريات تدريجيا



بطارية السيارة الكهربائية



وعدلت وكالة بلومبيرج للأنباء توقعاتها قصيرة الأجل لتعكس أسعار المواد الخام والتوقعات التي تغيرت بشدة خلال العام الحالي وبخاصة مادتي كربونات الليثيوم وهيدروكسيد الليثيوم.وقالت إن أسعار المواد الخام والمكونات والبطاريات تراجعت خلال العام الحالي نتيجة ارتفاع الطاقات الإنتاجية في مختلف مكونات سلسلة إمدادات صناعة البطاريات، مع نمو الطلب بأقل من التوقعات.وهذه الآليات قادت صناعة البطاريات إلى تقليل توقعات الأسعار لأغلب مكونات البطاريات خلال العام الحالي.وستتراجع أسعار البطاريات تدريجيا مع التراجع المتوقع لأسعار المواد الخام. كما ساهم التحسن في معالجة المواد الخام وتصنيعها، بالإضافة إلى تغيير كيماويات الأنود والكاثود في تراجع متوسط أسعار البطاريات.وتتوقع خدمة "بلومبيرج" تراجع سعر حزمة بطارية السيارة الكهربائية إلى 133 دولارا لكل كيلووات/ساعة خلال العام المقبل بعد استبعاد معدل التضخم على أساس مسح أسعار بطاريات الليثيوم المؤين للعام الحالي. ويقل هذا السعر بمقدار 6 دولارات عن السعر في العام الحالي.ِومن المتوقع أيضا استمرار تراجع سعر البطارية إلى 130 دولارا لكل كيلووات/ساعة في 2025 ثم إلى 127 دولار لكل كيلووات/ساعة في 2026.