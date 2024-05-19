بـ 131 ألف ريال.. شيفروليه كامارو تنطلق قريبًا كسيارة كهربائية

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أعلنت شركة جنرال موتورز أنها قد تعيد سيارة شيفروليه كامارو التي أعلنت عن توقف إنتاجها قبل أسابيع إلى الأسواق كسيارة كهربائية.





شيفروليه كامارو تنطلق قريبًا كسيارة كهربائية



ونقلت "سعودي شفت"، عن الرئيس التنفيذي لجنرال موتورز، مارك رويس، رغبته في أن تعود كامارو إلى جذورها كسيارة رياضية ميسورة التكلفة وذات جاذبية واسعة.وتركز السيارة الكهربائية على التصميم أكثر من الأداء، مما قد لا يروق لجمهور كامارو كسيارة عضلات، مع نقاشات جارية داخل الشركة.ومن المتوقع أن يكون سعر السيارة الجديدة يبدأ من 35,000 دولار، أو ما يعادل 131,000 ريال.