كيف تغسل سيارتك في الشتاء؟.. الطرق والمحاذير

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تتراكم الأوساخ على السيارات في فصل الشتاء، بسبب تعلق
الأوساخ والطين الناتج عن الأمطار بجسم السيارة ومكوناتها الداخلية.
وربما تسببت في أضرار كثيرة إذا لم يتم تنظيفها باستمرار، وقد يتأثر قاع السيارة وعناصر التحكم بالضرر نتيجة تراكم الأوساخ.
أول خطوة عند غسيل السيارةقبل الذهاب إلى محطة الغسيل الآلي يجب إزالة بقايا
الأوساخ بواسطة جهاز تنظيف يعمل بالضغط العالي، مع مراعاة وجود مسافة كافية تقدر
بـ متر بين جهاز التنظيف وجسم السيارة والإطارات.
الغسيل الآلي للسيارةالغسيل الآلي مهم للسيارة لإزالة الأوساخ العالقة،
ولكن قد يتسبب الغسيل الآلي في إزالة الطلاء الخارجي من السيارة إذا كانت فرشة
الغسيل الخاصة بالمغسلة تحتوي علي شوائب، وبالتالي يجب الالتفات إلى هذا الأمر.
عدد مرات غسيل السيارةيتوقف عدد مرات غسيل السيارة في فصل الشتاء على سلوك
القيادة وظروف الطقس وحالة الطرقات، حيث إنه لا يجب أن يتم غسيل السيارة إلا اذا
كانت تحتوي على أوساخ وأتربة نتيجة نزول الأمطار.
تعليمات خاصة لغسل السيارةهناك تعليمات خاصة لغسل السيارة في محطة الغسل الآلي
يجب معرفتها واتباعها، منها إيقاف وظيفة فتح باب المؤخرة، الذي يتم فتحه بواسطة
حركة الأقدام أو إيقاف وظيفة Auto-Hold.
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