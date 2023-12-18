كيف تغسل سيارتك في الشتاء؟.. الطرق والمحاذير

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تتراكم الأوساخ على السيارات في فصل الشتاء، بسبب تعلق الأوساخ والطين الناتج عن الأمطار بجسم السيارة ومكوناتها الداخلية. اضافة اعلان

وربما تسببت في أضرار كثيرة إذا لم يتم تنظيفها باستمرار، وقد يتأثر قاع السيارة وعناصر التحكم بالضرر نتيجة تراكم الأوساخ.





أول خطوة عند غسيل السيارة



الغسيل الآلي للسيارة



عدد مرات غسيل السيارة



تعليمات خاصة لغسل السيارة



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قبل الذهاب إلى محطة الغسيل الآلي يجب إزالة بقايا الأوساخ بواسطة جهاز تنظيف يعمل بالضغط العالي، مع مراعاة وجود مسافة كافية تقدر بـ متر بين جهاز التنظيف وجسم السيارة والإطارات.الغسيل الآلي مهم للسيارة لإزالة الأوساخ العالقة، ولكن قد يتسبب الغسيل الآلي في إزالة الطلاء الخارجي من السيارة إذا كانت فرشة الغسيل الخاصة بالمغسلة تحتوي علي شوائب، وبالتالي يجب الالتفات إلى هذا الأمر.يتوقف عدد مرات غسيل السيارة في فصل الشتاء على سلوك القيادة وظروف الطقس وحالة الطرقات، حيث إنه لا يجب أن يتم غسيل السيارة إلا اذا كانت تحتوي على أوساخ وأتربة نتيجة نزول الأمطار.هناك تعليمات خاصة لغسل السيارة في محطة الغسل الآلي يجب معرفتها واتباعها، منها إيقاف وظيفة فتح باب المؤخرة، الذي يتم فتحه بواسطة حركة الأقدام أو إيقاف وظيفة Auto-Hold.