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كيف تغسل سيارتك في الشتاء؟.. الطرق والمحاذير

غسل السيارة في الشتاء
غسل السيارة في الشتاء
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تتراكم الأوساخ على السيارات في فصل الشتاء، بسبب تعلق الأوساخ والطين الناتج عن الأمطار بجسم السيارة ومكوناتها الداخلية.اضافة اعلان
وربما تسببت في أضرار كثيرة إذا لم يتم تنظيفها باستمرار، وقد يتأثر قاع السيارة وعناصر التحكم بالضرر نتيجة تراكم الأوساخ.

أول خطوة عند غسيل السيارة

قبل الذهاب إلى محطة الغسيل الآلي يجب إزالة بقايا الأوساخ بواسطة جهاز تنظيف يعمل بالضغط العالي، مع مراعاة وجود مسافة كافية تقدر بـ متر بين جهاز التنظيف وجسم السيارة والإطارات.

الغسيل الآلي للسيارة

الغسيل الآلي مهم للسيارة لإزالة الأوساخ العالقة، ولكن قد يتسبب الغسيل الآلي في إزالة الطلاء الخارجي من السيارة إذا كانت فرشة الغسيل الخاصة بالمغسلة تحتوي علي شوائب، وبالتالي يجب الالتفات إلى هذا الأمر.

عدد مرات غسيل السيارة

يتوقف عدد مرات غسيل السيارة في فصل الشتاء على سلوك القيادة وظروف الطقس وحالة الطرقات، حيث إنه لا يجب أن يتم غسيل السيارة إلا اذا كانت تحتوي على أوساخ وأتربة نتيجة نزول الأمطار.

تعليمات خاصة لغسل السيارة

هناك تعليمات خاصة لغسل السيارة في محطة الغسل الآلي يجب معرفتها واتباعها، منها إيقاف وظيفة فتح باب المؤخرة، الذي يتم فتحه بواسطة حركة الأقدام أو إيقاف وظيفة Auto-Hold.

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