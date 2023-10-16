الإثنين، 01 ربيع الثاني 1445 ، 16 أكتوبر 2023

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تعرف على أهم مميزاتها.. ما هو أفضل لون للسيارة برأيك؟

ألوان السيارات
ألوان السيارات
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يلعب لون السيارة عند البعض عامل حسم في شراء السيارة، بحسب احتياجاتهم واستخداماتهم الرئيسة للسيارة، بينما لا يشكل وزنًا كبيرًا عن الآخرين.اضافة اعلان

أبرز ألوان السيارات الشائعة

تعد ألوان الرمادي المتدرج (الأسود والأبيض والرمادي والفضي) ألوان الطلاء الأكثر شيوعًا في الوكالات، ويحب أصحاب السيارات الألوان المحايدة لأنها سهلة التنظيف وتحتفظ بقيمتها وقتًا أطول، فإليك أفضل ألوان السيارات بناءً على الطلب الشائع:

● الأبيض
يعد الأبيض من أفضل ألوان السيارات لأنه يخفي الأوساخ والغبار والخدوش الصغيرة، وبما أنه يعكس الحرارة فهو يجعل السيارة باردة لفترة أطول.

● الأسود
يضفي الأسود الأنيق واللامع إحساسًا عالي بالأناقة ولكنه من الممكن أن يصبح شاحبًا بشكل سريع، السيارات السوداء لا تعكس الحرارة بشكل كبير فقد تحتاج إلى صيانة طبقة الطلاء التي قد تكون مكلفة بعض الشيء.

● الرمادي
إن الظلال الفاتحة من اللون الرمادي تبقى رائعة مع مرور الوقت مما يساعد على الحفاظ على قيمة بيعها مرة أخرى، كما أنه من السهل الحفاظ على نظافة السيارات الرمادية كون ظلها يخفي الأوساخ والغبار والأضرار الطفيفة بسهولة.

● الفضي
تتميز السيارات الفضية بمظهر أكثر لمعانًا من السيارات الرمادية وهي رائعة في إخفاء الأوساخ والعيوب والطين الذي يتراكم على الألواح السفلية.

● الأحمر
يعتبر الأحمر من الألوان الشائعة للسيارات الرياضية بسبب أنه جريء ويجعل السيارة تبدو رياضية ومتألق وهو يعتبر مثالي للسائقين الذين يريدون التميز وسط الحشود.
يخفي اللون الأحمر الأوساخ بفعالية ولكن إذا تراكمت الكثير من الأوساخ على الطلاء فقد يصبح باهتًا بسرعة، فهو لون يتطلب الكثير من الرعاية.

● الأزرق
إن الظلال الزرقاء الداكنة تعطي مظهرًا أكثر ثقة ولكن غالبًا ما تكون أكثر صعوبة في التنظيف والصيانة، فهي يمكنها أن تسلط الضوء على أصغر أجزاء الغبار والأوساخ الموجودة على السيارة.

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