هوة في المبيعات وصلت 60٪ .. صاحب معرض يكشف أسباب ركود سوق السيارات المستعملة بالدمام

أ أ



شهد سوق السيارات المستعملة في الدمام ركودا في حركة الشراء، حيث انخفضت نسبة المبيعات إلى 60%.





ركود سوق السيارات في الدمام: اضافة اعلان



أسباب ارتفاع أسعار العقارات بالمملكة:



-ارتفاع أسعار مواد البناء والأيدي العاملة.



- التغييرات التي طرأت على عملية تشطيب المنازل بالمملكة.







صاحب معرض سيارات مانع الوايلي يفصل لـ pic.twitter.com/IcLcZKmz4F #الإخبارية فيديو | سوق السيارات المستعملة في الدمام يشهد ركودا في حركة الشراء.. وانخفاض في نسبة المبيعات نحو إلى 60%صاحب معرض سيارات مانع الوايلي يفصل لـ #الإخبارية أسباب ركود سوق السيارات المستعملة #نشرة_النهار January 31, 2024

وصرح صاحب معرض سيارات مانع الوايلي لـ "الإخبارية" أن أسباب ركود سوق السيارات المستعملة، بسبب العديد من المواقع الإلكترونية والتي قللت من الإقبال على سوق السيارات المستعملة.أما السبب الثاني هو النسبة العالية في البنوك، حيث كان المواطن يأتي عندما يعاين سيارة مثلا بـ 100 ألف في البنك يعطونه هذا السعر وحسبوا عليه نسبة بسيطة أما الآن وصلت النسبة لـ 6%".كما أشار إلى ارتفاع الإيجارات علينا وعندنا ضرائب وتأمينات اجتماعية، وكل ما ارتفعت علينا رفعنا في الأسعار، ما تسبب في ركود السوق.وفي سياق آخر حدد خبير التطوير العقاري، خالد المبيض، في وقت سابق أسباب ارتفاع أسعار العقارات خلال السنوات الأخيرة.وأبرز المبيض حينها في مقابلة مع برنامج "يا هلا" على فضائية "روتانا خليجية"، مجموعة من التحديات التي يواجهها القطاع العقاري، وأدت إلى ارتفاع أسعار العقارات، وتتمثل في الآتي:-الإقبال الكبير على المدن الرئيسة المتقدمة.-الطفرة العقارية التي شهدتها دول المنطقة، مما أدى إلى سحب العديد من الأيدي الماهرة، مما انعكس على أجور الأيدي العاملة.-التغير الذي شهدته المنازل السعودية، بعد أن أصبحت الأشياء التي كانت من الكماليات في السابق أساسية في الوقت الحالي، مثل "البيسمت" و"القبو" و"المصاعد".كما أشار إلى أن الدولة تعمل على دعم تقنية البناء الحديث، من خلال استقطاب وزارة الإسكان نماذج البناء من كل دول العالم ذي الجودة العالية والمنخفض والسريع.