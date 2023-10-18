الخميس، 04 ربيع الثاني 1445 ، 19 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

أرباح "تسلا" أقل من التوقعات في الربع الثالث من العام الجاري

تسلا
شركة تسلا
أ أ
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أعلنت شركة "تسلا" تسجيل أرباح وإيرادات أقل من التوقعات بالربع الثالث.

ربحية السهم



وقالت الشركة إن ربحية السهم بلغت 0.66 دولار مقابل توقعات عند 0.73 دولار.اضافة اعلان

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مبيعات شركة تسلا

 
وحققت مبيعات شركة تسلا تراجعًا كبيرًا في السوق الصينية خلال شهر سبتمبر الماضي في حين شهدت منافستها الصينية "بي واي دي" نموًا قويًا في تسليم المركبات الكهربائية.

تسلا تخسر 10% من السوق الصيني

وحسب بيانات جمعية سيارات الركاب الصينية "سي بي سي إيه"، تراجعت مبيعات "تسلا" من السيارات الكهربائية التي صُنعت في الصين بنسبة 10.9% في سبتمبر على أساس سنوي إلى 74.073 ألف وحدة، مع انخفاض تسليمات "موديل 3" و"موديل واي" بنسبة 12%.

مبيعات "بي واي دي" ترتفع بنسبة 42%

في الوقت الذي ارتفعت فيه تسليمات سيارات الركاب لمنافستها "بي واي دي" – بما يشمل المركبات الكهربائية والهجينة – 42.8% عند 286.903 ألف وحدة في سبتمبر.

الإصدار المحدث من "موديل 3"

يُذكر أن "تسلا" كشفت النقاب عن إصدار محدث من "موديل 3" بسعر يبدأ من 259.9 ألف يوان في الصين، ومن المقرر أن تبدأ في تسليمها في الربع الرابع من العام الحالي.


أكبر صانع للسيارات في أمريكا

تُعد تسلا أكبر صانع للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، لكنها تواجه منافسة شديدة حول العالم من الشركات ذات التشكيلات الحديثة.

تراجع تسلا في السوق الصينية

وفي الصين - السوق رقم 2 في العالم - تخلفت تسلا كثيرًا عن "BYD"، التي لديها طموحات عالمية متزايدة.
وأعلنت شركة تسلا أنها ستخفض أسعار طرازاتها من السيارات الفاخرة في البلاد بأكثر من 4.5%، بعد قرار منح إعانات نقدية لبعض المشترين من طراز 3 سيدان.

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