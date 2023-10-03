قفزة كبيرة.. سبب ارتفاع أسعار التأمين على السيارات

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ارتفاع أسعار التأمين على المركبات.. سؤال يطرحه البعض بعد أن شهدت أسعار التأمين على السيارات قفزة كبيرة، وهو ما كشفه رئيس اللجنة التنفيذية لوسطاء التأمين وإعادة التأمين، عبد العزيز الغريميل. اضافة اعلان





سبب ارتفاع التأمين



آلية رصد المخالفة



التوعية بأهمية تأمين المركبات



إطلاق حملة "أمن تسلم"



الأدنى،

وقال الغريميل، ردًا على من يخص المرأة، في حديثه على الإخبارية: "من ناحية المرأة لا يوجد لدينا سجل لها، ولذلك يكون هناك تخوف كشركة تأمين".وأضاف: "شركات التأمين تحسب كل فترة وفترة الأسعار والأخطاء، ولذلك بالنسبة للمرأة ما عندنا سجل وبعد فترة سيتكون وتبني شركات التأمين على أساسها".الجدير بالذكر أن الإدارة العامة للمرور، بدأت الرصد الآلي لمخالفة عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة، وحددت قيمة غرامة المخالفة بحد أدني 100 ريال وأقصى 150 ريال.وكشف إدارة المرور، عن آلية رصد المخالفة والتي ستكون مرة كل 15 يوماً في حال عدم وجود التأمين.وفي وقت سابق، أكد عضو اللجنتين العامة والتنفيذية لشركات التأمين عبد الرحمن صالح العبرة، أن الرصد الآلي لمخالفة عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة سيكون على الطرق لكل المركبات بشكل مباشر.وقال إن حملة «أمّن تسلم» التي تم إطلاقها تهدف للتوعية بأهمية تأمين المركبات، مُرجعاً ارتفاع أسعار التأمين للمركبات إلى عدة عوامل، من أبرزها ارتفاع أسعار السيارات عالميا.ونفى العبرة وجود تناقض أو تباين في أرقام ونسب تقارير المرور وشركات التأمين، مشيرا إلى وجود انخفاض فعلي في أعداد الحوادث الجسيمة والمصابين والوفيات.وقال: وفقاً لنظام المرور، فإن عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة يعد مخالفة تستوجب غرامة 100 ريال في حدهاوتصل إلى 150 ريالاً في حدها الأعلى.وأضاف، ومواكبة لهذا الإعلان، قامت شركات التأمين بقيادة شركة نجم ولجنة الإعلام والتوعية التأمينية بإطلاق حملة «أمّن تسلم» للتوعية بأهمية تأمين المركبات.وهي المرحلة الثانية من مبادرة وطنية أطلقتها شركات التأمين، بالتعاون مع البنك المركزي السعودي (ساما)، والإدارة العامّة للمرور، وشركة نجم لخدمات التأمين، بهدف تحقيق السلامة المرورية.تخفيف آثار الحوادث المروريةوقال: نسعى إلى نشر وتعميق الوعي المجتمعي بأهمية التأمين على المركبات، لتخفيف الآثار الناتجة عن الحوادث المرورية، إضافة إلى تشجيع قائدي المركبات على ضرورة التقيد بأنظمة المرور.50% من السيارات غير مؤمنةوأشار إلى انها تهدف إلى تعزيز دور قطاع التأمين من خلال رفع نسبة انتشار التأمين وتحفيز الفئة غير المؤمّنة من المجتمع، والتي تشكل نحو 50% من المركبات في المملكة من أجل حفظ حقوق الطرف المتضرر.وتثقيف المجتمع بأهمية التأمين وما يعكسه من آثار وفوائد على المستفيد منها تقليل الخسائر المادية، وتوفير الوقت والجهد أثناء متابعة إجراءات الحادث.تسجيع كافة السائقين ومالكي المركباتكما تسعى الحملة إلى تشجيع كافة السائقين ومالكي المركبات على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية والمزايا التي يقدمها قطاع التأمين، مثل خصم أحقية عند تجديد وثيقة التأمين خلال فترة السماح.ترتبط أسعار تأمين المركبات بعدة عوامل، أبرزها أسعار السيارات التي حققت أخيراً ارتفاعاً ملحوظاً على مستوى العالم، ويتم تحديد قيمة القسط التأميني بنسبة مئوية مقرونة بقيمة السيارة في حالة التأمين الشامل.