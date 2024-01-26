6 أشياء يفعلها أطباء القلب ليعيشوا عمرًا أطول.. تعرف عليها

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تعد أمراض القلب أحد الأسباب الرئيسة للوفاة في العالم، والسبب الأكثر شيوعًا للوفاة المبكرة، لكن من خلال بعض التغييرات البسيطة في نمط الحياة يمكن الوقاية منها. اضافة اعلان

وأوصى الدكتور محمد علو، وهو طبيب قلب ومدرب شخصي معتمد، عبر قناته على موقع "يوتيوب" بستة أشياء يمكن للناس القيام بها ليعيشوا حياة أطول، بحسب صحيفة "إكسبريس".





1. نظام البحر الأبيض المتوسط



2. رفع الأثقال وتمارين القلب



3. الوزن المثالي



4. الإقلاع عن التدخين



5. النوم الجيد



6. تقليل التوتر



يركز النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط على الأطعمة النباتية مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور والبقول.ويشمل أيضًا كميات معتدلة من البروتينات الخالية من الدهون مثل الأسماك والدجاج والأطعمة منخفضة الدهون.ويستخدم زيت الزيتون أيضًا ليحل محل الزيوت والدهون الأخرى في النظام الغذائي.وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، تشمل فوائد البحر الأبيض المتوسط تقليل خطر الإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية، وانخفاض ضغط الدم، وانخفاض خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.وفقًا للدكتور علو، فإن "الحصول على كتلة عضلية أكبر وزيادة الحد الأقصى لاستهلاك الأكسجين - الحد الأقصى لمعدل الأكسجين الذي يستطيع جسمك استخدامه أثناء التمرين - يساهم في الواقع في طول العمر والحياة الصحية".وجدت دراسة أجريت عام 2018 في دورية "فرونتيرز إن بيوساينس"، أن زيادة الحد الأقصى لاستهلاك الأكسجين يمكن أن حافظ على الصحة واللياقة اللبدنية بشكل جيد في السنوات اللاحقة.قال الدكتور علو: "مهما كان وزن جسمك المثالي، حاول الوصول إلى ذلك أو أقرب ما يمكن".وتقول مؤسسة القلب البريطانية إن الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد أو السمنة لديهم خطر متزايد للإصابة بأمراض القلب التاجية وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والسكري من النوع الثاني، وبعض أنواع السرطان وأمراض القلب والدورة الدموية، مثل الأزمات القلبية والسكتة الدماغية والخرف.ينصح الدكتور علو بالإقلاع عن جميع أنواع التدخين، والفيب، والشيشة.يعد التدخين سببًا رئيسيًا لأمراض القلب والأوعية الدموية، ويسبب حوالي واحد من كل أربع وفيات بسبب الأمراض القلبية الوعائية.وقال الدكتور علو: "مما لا شك فيه أن الأشخاص الذين يحصلون على سبع إلى ثماني ساعات من النوم يومياً يكون أداؤهم أفضل على المدى الطويل من الأشخاص الذين لا يحصلون على ذلك".ويرتبط نقص النوم بالعديد من المشاكل الصحية المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب وأمراض الكلى وارتفاع ضغط الدم والسكري والسكتة الدماغية والسمنة والاكتئاب.قال الدكتور علو: "حاول تقليل جميع أشكال التوتر في حياتك، كيفما أمكنك ذلك ومهما كانت أشكال التوتر التي قد تعاني منها".تشير الدراسات إلى أن المستويات المرتفعة من الكورتيزول الناتجة عن التوتر طويل الأمد يمكن أن تزيد من نسبة الكوليسترول في الدم والسكر في الدم وضغط الدم، وهي عوامل خطر شائعة للإصابة بأمراض القلب.إن ممارسة المزيد من النشاط البدني، وتناول نظام غذائي متوازن، وممارسة الرعاية الذاتية، مثل التنزه في الخارج أو الاستحمام، هي بعض من الطرق التي يمكنك من خلالها التخلص من التوتر.