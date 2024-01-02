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منخفض التكلفة.. دواء عمره 50 عامًا فعال للإقلاع عن التدخين

الاقلاع عن التدخين
دواء يساعد في الإقلاع عن التدخين
أ أ
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أثبتت دراسة جديدة أن «السيتيسين»، وهو دواء منخفض التكلفة، استُخدم في أوروبا الشرقية منذ ستينيات القرن الماضي، يزيد من فرص النجاح في الإقلاع عن التدخين بأكثر من الضعف.اضافة اعلان

الدواء أفضل من بدائل النيكوتين للإقلاع عن التدخين

ويعد الدواء أكثر فاعلية من العلاج ببدائل النيكوتين ومن الدواء الوهمي، حسب نتائج الدراسة التي نشرت أمس في دورية "أديكشن".
و"السيتيسين (Cytisine)" هو دواء يخفف أعراض الانسحاب من التدخين. صُنّع لأول مرة في بلغاريا عام 1964 باسم «تابكس (Tabex)»، ومن ثَمّ انتشر إلى بلدان أخرى في أوروبا الشرقية وآسيا.

الدواء منتج صحي طبيعي لا يحتاج لوصفة طبية

وبدأت شركة أدوية بولندية ببيعه في عام 2017، تحت اسم «Desmoxan»، وهو دواء يُصرف بوصفة طبية فقط، بينما وافقت كندا عليه منتجاً صحياً طبيعياً لا يستلزم وصفة طبية.
وتجدّد الاهتمام بهذا الدواء بديلاً منخفض التكلفة للإقلاع عن التدخين، لكن في المقابل، فإن هذا الدواء لا يُسوّق في معظم البلدان خارج أوروبا الوسطى والشرقية.

الدواء غير متوفر في البلدان منخفضة الدخل

ويعد عدم توفر الدواء في معظم أنحاء العالم، بما في ذلك كثير من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، خسارة في إحداث الفارق في المكافحة العالمية للتبغ.
وخلال الدراسة الجديدة، جمع الفريق نتائج 8 تجارب، تقارن فاعلية «السيتيسين» مع الدواء الوهمي، لدى ما يقرب من 6 آلاف مُدخّن.

"السيتيسين" يزيد فرص الإقلاع بأكثر من الضغف

وأظهرت النتائج، أن «السيتيسين» يزيد من فرص الإقلاع عن التدخين بنجاح بأكثر من الضعف مقارنة بالعلاج الوهمي.
ونظرت الدراسة أيضاً في تجربتين تقارنان «السيتيسين» مع العلاج ببدائل النيكوتين مثل العلكة واللاصقات، ووجدت أن هذا الدواء يتفوق أيضاً على تلك البدائل.

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