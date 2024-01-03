للراغبين في الإقلاع عن التدخين.. ابتعدوا تمامًا عن هذه الأطعمة!

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إذا كنت تحاول جاهدًا الإقلاع عن التدخين، فإن ما تأكله أثناء التوقف عن التدخين يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا؛ نظرًا لأن بعض الأطعمة يمكن أن تُفسد مساعي حتى أكثر الأشخاص التزامًا. اضافة اعلان

وقال خبير من موقع (gosmokefree.co.uk) - لم يذكر اسمه - لصحيفة "ميرور"، إن هناك أربعة أنواع من الأطعمة - ومشروبًا واحدًا يحظى بشعبية كبيرة - يجب على الراغبين في الإقلاع عن التدخين شطبها تمامًا.





أطعمة ممنوعة عمن يرغب في الإقلاع عن التدخين



الأطعمة المقلية والملح



القهوة



وتشمل قائمة الأطعمة المحظورة، الأطعمة الحارة والوجبات الخفيفة الغنية بالسكر والأطعمة المقلية، والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم.وأرجع الخبير تحذيره إلى أن "الأطعمة الحارة والسكرية يمكن أن تؤدي إلى الرغبة الشديدة في النيكوتين. علاوة على ذلك، إذا اخترت تناول الأطعمة السكرية بشكل مفرط عند الإقلاع عن التدخين، فإنك تخاطر بإدمان السكر كبديل للنيكوتين".ونصح أيضًا بـ"تجنب الأطعمة المقلية، لأنها يمكن أن تسهم في زيادة دهون الجذع وزيادة الضغط على الحجاب الحاجز. بالنسبة لأي شخص في طور الإقلاع عن التدخين، فإن هذا الضغط المتزايد يمكن أن يؤدي إلى تفاقم صعوبات التنفس ويجعل الرحلة أكثر صعوبة".وحذر الخبير أيضًا من "أن الإفراط في استهلاك الملح يمكن أن يؤدي إلى احتباس الماء في الجسم، مما يخلق وزنًا إضافيًا حول الحجاب الحاجز. وهذا يسبب أيضًا ضغطًا إضافيًا يمكن أن يقيد التنفس ويجعل الالتزام بأهدافك أكثر صعوبة".أوضح الخبير، أن "القهوة تعمل كمحفز لتدخين النيكوتين لأن الكافيين الموجود في القهوة يعزز التأثيرات التحفيزية للسجائر، مما يخلق ضجة تآزرية".وأشار إلى أن "الاقتران بين القهوة والسجائر غالبًا ما يصبح روتينًا معتادًا ومعززًا، مما يعزز الارتباط بين الاثنين، مما يجعل الأمر صعبًا بالنسبة لأولئك الذين يحاولون الإقلاع عن التدخين".وتشمل الآثار الجانبية المعروفة للإقلاع عن التدخين، الرغبة الشديدة في تناول الطعام، تقلبات المزاج والاحتقان والسعال والأرق.وتابع الخبير: "بالنسبة لأولئك الذين يجدون صعوبة في إدارة الآثار الجانبية، مارسوا تمارين التنفس والتأمل، وابنوا روتين تمارينكم حتى يكون لديكم منفذ صحي لإحباطاتكم، واتصلوا بخدمة الاستشارة إذا كنتم بحاجة إلى التحدث".وفي الولايات المتحدة، يموت 48 ألف أمريكي بسبب التدخين كل عام، أي ما يعادل 1 من كل 5 وفيات.وأشارت دراسة حديثة إلى أن التدخين يزيد من خطر الإصابة بالأمراض العقلية بأكثر من الضعف.