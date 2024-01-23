بالساعة واليوم.. هذا ما يحدث لجسمك عند الإقلاع عن التدخين

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كشفت الطبيبة البريطانية، لينوس كونولي، تفاصيل ما يحدث للصحة الجسدية والعقلية عند الإقلاع عن التدخين.

وقالت لصحيفة "ذا صن": "إن فوائد الإقلاع عن التدخين تفوق العواقب، ولكن حتى ذلك الحين، من المهم فهم الأعراض الصحية الجسدية والعقلية المباشرة عند الإقلاع عن التدخين". اضافة اعلان

لذا، إذا كنت تفكر في التخلص من تلك العادة إليك بالضبط ما قد تواجهه في الأيام والأسابيع والأشهر والسنوات التالية.





1 ساعة بعد الإقلاع عن التدخين



من 4 إلى 8 ساعات بعد الإقلاع عن التدخين



12 ساعة بعد الإقلاع عن التدخين



24 ساعة بعد الإقلاع عن التدخين



2 إلى 3 أيام بعد الإقلاع عن التدخين



4 إلى 5 أيام بعد الإقلاع عن التدخين



5 إلى 7 أيام بعد الإقلاع عن التدخين



أسبوعان بعد الإقلاع عن التدخين



شهر واحد بعد الإقلاع عن التدخين



ثلاثة أشهر بعد الإقلاع عن التدخين



سنة واحدة بعد الإقلاع عن التدخين



10 سنوات بعد الإقلاع عن التدخين



نصائح للإقلاع عن التدخين



في الساعة الأولى بعد الإقلاع عن التدخين، سيبدأ معدل النبض وضغط الدم في الانخفاض. لكن قد تتولد في داخلك الرغبة الشديدة في تدخين سيجارة أخرى بسرعة كبيرة.بعد ساعات من الإقلاع عن التدخين، من المفترض أن تتعافى مستويات الأكسجين لديك، وستنخفض المستويات الضارة لأول أكسيد الكربون بمقدار النصف.بعد مرور نصف يوم على إطفاء سيجارتك الأخيرة، ربما تشعر بالحزن والقلق مع تزايد الرغبة الجسدية في تدخين سيجارة أخرى.لكن هذه المشاعر لن تدوم إلى الأبد. على الرغم من أنك قد تشعر بارتياح مؤقت إذا دخنت مرة أخرى، إلا أن الدراسات تظهر أن مستويات الاكتئاب والتوتر تكون أقل عندما يتوقف الناس عن التدخين.بعد مرور يوم من الإقلاع عن التدخين، قد تلاحظ أنك أصبحت أكثر عصبية وقلقًا.لكن هذا التأثير مؤقت، حيث ثبت أن المزاج والتوتر والقلق والاكتئاب يتحسن بعد التوقف عن التدخين.بعد يومين أو ثلاثة أيام، يجب أن يتخلص جسمك من أول أكسيد الكربون بالكامل. ستقوم الرئتان أيضًا بإزالة المخاط وستتحسن حاسة التذوق والشم لديك.لكن قد تلاحظ أن شهيتك تزداد عندما تخطئ الرغبة الشديدة في تدخين السجائر.بعد أربعة أو خمسة أيام، يصبح تنفسك أسهل حيث تبدأ القصبات الهوائية في الاسترخاء. علاوة على ذلك، قد تشعر بارتفاع مستويات الطاقة لديك .بعد مرور أسبوع بدون تدخين، لم يعد جسمك يرغب في النيكوتين. وأصبح الأمر في تلك اللحظة يتعلق بمسألة "العقل فوق المادة" والتوقف عن التدخين إلى الأبد.بعد أسبوعين، ستتحسن الدورة الدموية لديك. وبينما يضخ الدم عبر القلب والعضلات بكفاءة أكبر، ستشهد زيادة في مستويات الطاقة البدنية لديك.من الأعراض المستمرة للتدخين، السعال المستمر طوال العام، لكنك قد تلاحظ أن السعال المستمر أو الشعور بضيق التنفس أو الأزيز المزعج سيتحسن مع تحسن صحة الرئة.بعد ثلاثة أشهر، ستزداد وظائف الرئة لديك بنسبة 10 بالمئة.إذا أمضيت سنة دون تدخين، فإن خطر الإصابة بأمراض القلب والأزمات القلبية سينخفض بنسبة 50 في المئة، وفقًا للينوس.بعد عقد من الزمن بدون سجائر، فإن احتمال إصابتك بسرطان الرئة أقل بنسبة 50 في المئة مقارنة بالمدخن.قدمت هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، نصائح للإقلاع عن التدخين، تشمل:اذكر الأسباب التي دفعتك إلى الإقلاع عن التدخين.أخبر الناس أنك قد أقلعت عن التدخين.إذا كنت قد حاولت الإقلاع عن التدخين من قبل، فتذكر ما نجح.استخدم وسائل الإقلاع عن التدخين.ضع خطة إذا كنت تميل إلى التدخين.قم بإعداد قائمة بمحفزات التدخين وكيفية تجنبها.حافظ على الرغبة الشديدة في تناول الطعام عن طريق الانشغال.ممارسة بعيدًا عن الرغبة.انضم إلى مجموعات للحصول على الدعم والمشورة.