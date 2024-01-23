بالساعة واليوم.. هذا ما يحدث لجسمك عند الإقلاع عن التدخين

كشفت الطبيبة البريطانية، لينوس كونولي، تفاصيل ما يحدث للصحة الجسدية والعقلية عند الإقلاع عن التدخين.
وقالت لصحيفة "ذا صن": "إن فوائد الإقلاع عن التدخين تفوق العواقب، ولكن حتى ذلك الحين، من المهم فهم الأعراض الصحية الجسدية والعقلية المباشرة عند الإقلاع عن التدخين".
لذا، إذا كنت تفكر في التخلص من تلك العادة إليك بالضبط ما قد تواجهه في الأيام والأسابيع والأشهر والسنوات التالية.
1 ساعة بعد الإقلاع عن التدخينفي الساعة الأولى بعد الإقلاع عن التدخين، سيبدأ معدل النبض وضغط الدم في الانخفاض. لكن قد تتولد في داخلك الرغبة الشديدة في تدخين سيجارة أخرى بسرعة كبيرة.
من 4 إلى 8 ساعات بعد الإقلاع عن التدخينبعد ساعات من الإقلاع عن التدخين، من المفترض أن تتعافى مستويات الأكسجين لديك، وستنخفض المستويات الضارة لأول أكسيد الكربون بمقدار النصف.
12 ساعة بعد الإقلاع عن التدخين
بعد مرور نصف يوم على إطفاء سيجارتك الأخيرة، ربما تشعر بالحزن والقلق مع تزايد الرغبة الجسدية في تدخين سيجارة أخرى.
لكن هذه المشاعر لن تدوم إلى الأبد. على الرغم من أنك قد تشعر بارتياح مؤقت إذا دخنت مرة أخرى، إلا أن الدراسات تظهر أن مستويات الاكتئاب والتوتر تكون أقل عندما يتوقف الناس عن التدخين.
24 ساعة بعد الإقلاع عن التدخينبعد مرور يوم من الإقلاع عن التدخين، قد تلاحظ أنك أصبحت أكثر عصبية وقلقًا.
لكن هذا التأثير مؤقت، حيث ثبت أن المزاج والتوتر والقلق والاكتئاب يتحسن بعد التوقف عن التدخين.
2 إلى 3 أيام بعد الإقلاع عن التدخين
بعد يومين أو ثلاثة أيام، يجب أن يتخلص جسمك من أول أكسيد الكربون بالكامل. ستقوم الرئتان أيضًا بإزالة المخاط وستتحسن حاسة التذوق والشم لديك.
لكن قد تلاحظ أن شهيتك تزداد عندما تخطئ الرغبة الشديدة في تدخين السجائر.
4 إلى 5 أيام بعد الإقلاع عن التدخين
بعد أربعة أو خمسة أيام، يصبح تنفسك أسهل حيث تبدأ القصبات الهوائية في الاسترخاء. علاوة على ذلك، قد تشعر بارتفاع مستويات الطاقة لديك .
5 إلى 7 أيام بعد الإقلاع عن التدخينبعد مرور أسبوع بدون تدخين، لم يعد جسمك يرغب في النيكوتين. وأصبح الأمر في تلك اللحظة يتعلق بمسألة "العقل فوق المادة" والتوقف عن التدخين إلى الأبد.
أسبوعان بعد الإقلاع عن التدخينبعد أسبوعين، ستتحسن الدورة الدموية لديك. وبينما يضخ الدم عبر القلب والعضلات بكفاءة أكبر، ستشهد زيادة في مستويات الطاقة البدنية لديك.
شهر واحد بعد الإقلاع عن التدخينمن الأعراض المستمرة للتدخين، السعال المستمر طوال العام، لكنك قد تلاحظ أن السعال المستمر أو الشعور بضيق التنفس أو الأزيز المزعج سيتحسن مع تحسن صحة الرئة.
ثلاثة أشهر بعد الإقلاع عن التدخينبعد ثلاثة أشهر، ستزداد وظائف الرئة لديك بنسبة 10 بالمئة.
سنة واحدة بعد الإقلاع عن التدخينإذا أمضيت سنة دون تدخين، فإن خطر الإصابة بأمراض القلب والأزمات القلبية سينخفض بنسبة 50 في المئة، وفقًا للينوس.
10 سنوات بعد الإقلاع عن التدخينبعد عقد من الزمن بدون سجائر، فإن احتمال إصابتك بسرطان الرئة أقل بنسبة 50 في المئة مقارنة بالمدخن.
نصائح للإقلاع عن التدخينقدمت هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، نصائح للإقلاع عن التدخين، تشمل:
اذكر الأسباب التي دفعتك إلى الإقلاع عن التدخين.
أخبر الناس أنك قد أقلعت عن التدخين.
إذا كنت قد حاولت الإقلاع عن التدخين من قبل، فتذكر ما نجح.
استخدم وسائل الإقلاع عن التدخين.
ضع خطة إذا كنت تميل إلى التدخين.
قم بإعداد قائمة بمحفزات التدخين وكيفية تجنبها.
حافظ على الرغبة الشديدة في تناول الطعام عن طريق الانشغال.
ممارسة بعيدًا عن الرغبة.
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