‫6 أسباب لـ الوخز والتنميل المستمرين في الذراع

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قال مركز "الصحة" بألمانيا إن الشعور المتكرر
أو المستمر بوخز وتنميل في الذراع قد ينذر بالإصابة بمشاكل صحية خطيرة.
أسباب الوخز والتنميل المستمرين في الذراع
وأشار إلى أن الوخز والتنميل المستمرين قد يرجع إلى إحدى المشكلات الصحية الخطيرة
الستة التالية:
1 - السكتة الدماغية
عند الإصابة بسكتة دماغية، لا يمكن في كثير من الأحيان
تحريك الذراع و/أو اليد و/أو الساق بشكل صحيح.
2 - الانزلاق الغضروفي
حيث يضغط القرص النازح على العصب ويسبب الأعراض.
3 - اعتلال الأعصاب
اعتلال الأعصاب هو مرض يحدث فيه اضطراب توصيل المنبهات.
غالبا ما يكون اعتلال الأعصاب نتيجة لمرض آخر مثل مرض السكري المتقدم.
4 - متلازمة النفق الرسغي
حيث يتعرض العصب المتوسط للانضغاط والتضيق.
5 - شد العضلات
يمكن أن يكون الشد العضلي المزمن في منطقة الكتف
والرقبة سببا آخر للوخز والتنميل
في الذراع. ويمكن أن ينشأ هذا الشد على سبيل المثال
بسبب الوضع غير الصحيح في العمل أو بسبب الإجهاد.
6 - اضطراب التمثيل الغذائي
يمكن أيضا أن يصاحب الاضطرابات الأيضية شعور بالتنميل
والوخز في الذراع. ويمكن أن يكون هذا أيضا علامة على مرض السكري.
واضطراب التمثيل الغذائي -ويعرف أيضًا باسم متلازمة التمثيل الغذائي ومتلازمة الأيض- هو مجموعة مخاطر تتعلق بأمراض القلب والجلطات والسكري.
ومن يعاني تلك المتلازمة يعاني كذلك 3 على الأقل من المشكلات الخمس التالية: زيادة الدهون في منطقة الخصر، والزيادة في مستوى الدهون الثلاثية، وانخفاض مستويات الكوليسترول "الجيد"، وارتفاع ضغط الدم، وزيادة مستوى السكر في الدم.
وعلى أية حال ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء الشعور المتكرر أو المستمر بوخز وتنميل في الذراع والخضوع للعلاج في الوقت المناسب.