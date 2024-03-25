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‫6 أسباب لـ الوخز والتنميل المستمرين في الذراع

الوخز والتنميل في الذراع
الوخز والتنميل في الذراع
أ أ
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قال مركز "الصحة" بألمانيا إن الشعور ‫المتكرر أو المستمر بوخز وتنميل في الذراع قد ينذر بالإصابة بمشاكل صحية خطيرة.
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أسباب الوخز والتنميل المستمرين في الذراع

وأشار إلى أن الوخز والتنميل المستمرين قد يرجع إلى إحدى ‫المشكلات الصحية الخطيرة الستة التالية:

1 - السكتة الدماغية

عند الإصابة بسكتة دماغية، لا يمكن في كثير من ‫الأحيان تحريك الذراع و/أو اليد و/أو الساق بشكل صحيح.

2 - الانزلاق الغضروفي

حيث يضغط القرص النازح على العصب ويسبب الأعراض.

3 - اعتلال الأعصاب

اعتلال الأعصاب هو مرض يحدث فيه اضطراب توصيل ‫المنبهات. غالبا ما يكون اعتلال الأعصاب نتيجة لمرض آخر مثل مرض السكري المتقدم.

4 - متلازمة النفق الرسغي

حيث يتعرض العصب المتوسط للانضغاط ‫والتضيق.

5 - شد العضلات

يمكن أن يكون الشد العضلي المزمن في منطقة الكتف والرقبة ‫سببا آخر للوخز والتنميل في الذراع. ويمكن أن ينشأ هذا الشد على سبيل ‫المثال بسبب الوضع غير الصحيح في العمل أو بسبب الإجهاد.

6 - اضطراب التمثيل الغذائي

يمكن أيضا أن يصاحب الاضطرابات الأيضية شعور ‫بالتنميل والوخز في الذراع. ويمكن أن يكون هذا أيضا علامة على مرض ‫السكري.
واضطراب التمثيل الغذائي -ويعرف أيضًا باسم متلازمة التمثيل الغذائي ومتلازمة الأيض- هو مجموعة مخاطر تتعلق بأمراض القلب والجلطات والسكري.
ومن يعاني تلك المتلازمة يعاني كذلك 3 على الأقل من المشكلات الخمس التالية: زيادة الدهون في منطقة الخصر، والزيادة في مستوى الدهون الثلاثية، وانخفاض مستويات الكوليسترول "الجيد"، وارتفاع ضغط الدم، وزيادة مستوى السكر في الدم.
‫وعلى أية حال ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء ‫الشعور المتكرر أو المستمر بوخز وتنميل في الذراع والخضوع للعلاج في ‫الوقت المناسب.

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