‫6 أسباب لـ الوخز والتنميل المستمرين في الذراع

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قال مركز "الصحة" بألمانيا إن الشعور ‫المتكرر أو المستمر بوخز وتنميل في الذراع قد ينذر بالإصابة بمشاكل صحية خطيرة.





أسباب الوخز والتنميل المستمرين في الذراع



1 - السكتة الدماغية



2 - الانزلاق الغضروفي



3 - اعتلال الأعصاب



4 - متلازمة النفق الرسغي



5 - شد العضلات



6 - اضطراب التمثيل الغذائي



وأشار إلى أن الوخز والتنميل المستمرين قد يرجع إلى إحدى ‫المشكلات الصحية الخطيرة الستة التالية:عند الإصابة بسكتة دماغية، لا يمكن في كثير من ‫الأحيان تحريك الذراع و/أو اليد و/أو الساق بشكل صحيح.حيث يضغط القرص النازح على العصب ويسبب الأعراض.اعتلال الأعصاب هو مرض يحدث فيه اضطراب توصيل ‫المنبهات. غالبا ما يكون اعتلال الأعصاب نتيجة لمرض آخر مثل مرض السكري المتقدم.حيث يتعرض العصب المتوسط للانضغاط ‫والتضيق.يمكن أن يكون الشد العضلي المزمن في منطقة الكتف والرقبة ‫سببا آخر للوخز والتنميل في الذراع. ويمكن أن ينشأ هذا الشد على سبيل ‫المثال بسبب الوضع غير الصحيح في العمل أو بسبب الإجهاد.يمكن أيضا أن يصاحب الاضطرابات الأيضية شعور ‫بالتنميل والوخز في الذراع. ويمكن أن يكون هذا أيضا علامة على مرض ‫السكري.واضطراب التمثيل الغذائي -ويعرف أيضًا باسم متلازمة التمثيل الغذائي ومتلازمة الأيض- هو مجموعة مخاطر تتعلق بأمراض القلب والجلطات والسكري.ومن يعاني تلك المتلازمة يعاني كذلك 3 على الأقل من المشكلات الخمس التالية: زيادة الدهون في منطقة الخصر، والزيادة في مستوى الدهون الثلاثية، وانخفاض مستويات الكوليسترول "الجيد"، وارتفاع ضغط الدم، وزيادة مستوى السكر في الدم.‫وعلى أية حال ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء ‫الشعور المتكرر أو المستمر بوخز وتنميل في الذراع والخضوع للعلاج في ‫الوقت المناسب.