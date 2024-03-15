هل أنت في خطر؟.. 37 مرضًا دماغيًا "السبب الرئيس للوفاة المبكرة"

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أظهرت دراسة، أن أكثر من 40 بالمئة من الأشخاص حول العالم يعيشون مع نوع ما من حالات الدماغ.

وقال الباحثون، إن الحالات - التي تشمل مرض الزهايمر والسكتة الدماغية والصداع النصفي - تؤثر على حوالي 3.4 مليار شخص، وهو عدد أكبر بكثير مما كان يعتقد سابقًا.

وقالوا إنها تشكل السبب الرئيس للإعاقة والمرض والوفاة المبكرة، التي زادت بنسبة 18 في المئة من عام 1990 إلى عام 2021.





حالات الجهاز العصبي



مرض الزهايمر



إستراتيجيات الحد من الحالات العصبية



ما هي الأمراض الـ 37؟



وقال الدكتور جيمي ستاينميتز، من جامعة واشنطن: "كل دولة لديها الآن تقديرات لعبئها العصبي بناء على أفضل الأدلة المتاحة. يجب معالجة حالات الجهاز العصبي من خلال استراتيجيات الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل والرعاية الطويلة الأجل الفعالة والمقبولة ثقافيًا وبأسعار معقولة".وأضاف أن الحالات العصبية هي "السبب الرئيس في العالم لعبء المرض الإجمالي"، وقد ارتفعت الحالات بنسبة 59 في المئة على مستوى العالم منذ عام 1990.وقالت الدكتورة كاترين سيهر، من منظمة الصحة العالمية: "إن العديد من الحالات العصبية تفتقر إلى العلاج، وغالبًا ما يكون الحصول على الرعاية الطبية محدودًا".وأضافت: "إن فهم عوامل الخطر القابلة للتعديل وعبء الحالة العصبية الذي يمكن تجنبه أمر ضروري للمساعدة في كبح هذه الأزمة الصحية العالمية".وتشمل الأمراض العصبية أيضًا التهاب السحايا وإصابات الدماغ وتلف الأعصاب ، والتي يمكن أن تحدث بسبب مرض السكري، وفقًا لصحيفة "ذا صن".ومرض الزهايمر هو الشكل الأكثر شيوعًا، ويعتقد أنه ناجم عن تراكم البروتينات في الدماغ، بما فيها تاو والأميلويد.ولا يوجد حاليًا علاج لهذا المرض، على الرغم من أن هناك ثلاثة أدوية واعدة لإبطاء تقدمه قيد التجارب حاليًا.ونظرت الدراسة، التي نشرت في مجلة "ذا لانسيت نيورولوجي"، في كيفية تغير معدلات الخرف و36 حالة عصبية أخرى حول العالم مع مرور الوقت.ونظر الباحثون في بيانات الحالات والوفيات والعجز في 204 دولة حول العالم على مدار 31 عامًا.وقال الدكتور فاليري فيجين، من جامعة أوكلاند: "إن العبء العصبي في جميع أنحاء العالم يتزايد بسرعة كبيرة، وسوف يفرض المزيد من الضغط على النظم الصحية في العقود المقبلة".وأضاف: "ومع ذلك، فإن العديد من الإستراتيجيات الحالية للحد من الحالات العصبية تتسم بفعالية منخفضة أو لا يتم نشرها بشكل كافٍ، كما هو الحال مع بعض الحالات الأسرع نموًا والتي يمكن الوقاية منها إلى حد كبير مثل الاعتلال العصبي السكري واضطرابات الأطفال حديثي الولادة".وأشار إلى أنه "بالنسبة للعديد من الحالات الأخرى، لا يوجد علاج، مما يؤكد أهمية زيادة الاستثمار والبحث في التدخلات الجديدة وعوامل الخطر التي يمكن تعديلها".ووفقًا للدكتور ستاينميتز: "تشمل حالات الجهاز العصبي الأمراض والإصابات المعدية والمنقولة بالنواقل، فضلاً عن الأمراض والإصابات غير المعدية، مما يتطلب إستراتيجيات مختلفة للوقاية والعلاج طوال الحياة".وتابعت: "نأمل أن تساعد النتائج التي توصلنا إليها صناع السياسات على فهم تأثير الحالات العصبية بشكل أكثر شمولاً على كل من البالغين والأطفال لتوجيه تدخلات أكثر استهدافًا في البلدان الفردية".مرض الزهايمر والخرفاضطراب نقص الانتباه وفرط النشاطاضطراب طيف التوحدالملاريا الدماغيةالضعف الإدراكي أو متلازمة جيلان باريه بسبب كوفيد-19الزهري العصبي الخلقيالمرض السكري العصبيالتهاب الدماغالصرعالصرع بسبب داء المشوكات الكيسيمتلازمة الكحول الجنينيةمتلازمة جيلان باريهالإعاقة الذهنية مجهولة السببالتهاب السحاياالصداع النصفيمرض الخلايا العصبية الحركيةالتصلب المتعدداعتلال الدماغ الوليديسرطان الجهاز العصبيعيوب الأنبوب العصبيداء الكيسات العصبيةالمضاعفات العصبية نتيجة العيوب الخلقيةالمضاعفات العصبية بسبب متلازمة زيكا الخلقيةالمضاعفات العصبية الناجمة عن متلازمة داونالمضاعفات العصبية الناجمة عن متلازمة كلاينفلترالمضاعفات العصبية الناجمة عن اليرقان الوليديالمضاعفات العصبية الناجمة عن الإنتان الوليديالمضاعفات العصبية بسبب الشذوذات الكروموسومية الأخرىالمضاعفات العصبية الناتجة عن الولادة المبكرةاضطرابات عصبية أخرىمرض الشلل الرعاشداء الكلبإصابة الحبل الشوكيسكتة دماغيةالصداع من نوع التوترالكُزازإصابات في الدماغ.