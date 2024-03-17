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التطبيب عن بُعد للسكتة الدماغية

السكتة الدماغية
السكتة الدماغية
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 أطلقت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بالتعاون مع مستشفى صحة الافتراضي، برنامج "التطبيب عن بعد للسكتة الدماغية".اضافة اعلان

أهداف ومحتويات برنامج التطبيب عن بُعد للسكتة الدماغية

ويحتوي البرنامج على برامج تعليمية عدة بإشراف نخبة من الخبراء في مجال الرعاية الدماغية، وذلك من خلال منصة التعلم الرقمي في البوابة الإلكترونية الخاصة في الهيئة.
 ويهدف البرنامج إلى التعريف بعلامات وأعراض السكتة الدماغية، بما في ذلك التمييز بين أنواع السكتات الدماغية، وتحديد أدوات وبروتوكولات تقييم السكتة الدماغية، إضافة إلى تعزيز مهارات الاتصال للتعاون بشكل فعال مع أعضاء الفريق الطبي، وتوفير التحديثات في الوقت المناسب للمرضى وأسرهم، ومعرفة كيفية الوصول إلى تكنولوجيا التطبيب عن بُعد واستخدامها في الاستشارات عن بعد بشأن السكتة الدماغية، واتخاذ القرار.
 ويستهدف البرنامج الممارسين الصحيين في تخصصات طب الطوارئ، طب الأعصاب، طب الباطنة، التمريض.

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