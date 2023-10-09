5 فحوصات طبية يجب عليك إجراؤها قبل بلوغ سن الـ 40

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أوصى طبيب بريطاني، الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا بإجراء خمسة فحوصات صحية.

وبخلاف تشخيص الإصابة بأمراض القلب والسكري والسكتة الدماغية، فإن هناك فحوصات أخرى يجب إجراؤها قبل هذا العمر. اضافة اعلان

ونصح الدكتور صني جوتلا، الطبيب الرقمي بإجراء فحص حول سرطان الجلد الذي يعد أكثر أنواع السرطانات شيوعًا، من خلال الاطلاع على التغيرات التي تطرأ على الجلد.





التشخيص المبكر



فحص دم للتغذية



الفحوصات الصحية الخمسة



وقال الدكتور جوتلا: "التشخيص المبكر هو المفتاح. يجب أن تبحث عن أي مناطق تغير لونها أو ملمسها وتبحث عن كثب عن أي تغييرات في الشامات".ويجب على أي شخص يلحظ أية تغيرات في الجلد أن "يقوم بزيارة الطبيب في أقرب وقت ممكن" حتى يمكن أخذ خزعة، إذا لزم الأمر.وأوصى الدكتور جوتلا الشباب بفحص نسبة الحديد في الدم، والذي يمكن أن يكشف عن فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، ويمكن أن يؤدي إلى التعب وضيق التنفس وشحوب الجلد، فضلاً عن المضاعفات.وأوضح: "من الممكن أن تصاب بفقر الدم إذا لم تتناول ما يكفي من الأطعمة الغنية بالحديد أو إذا كنت تتناول المنشطات أو مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية بانتظام، مثل الإيبوبروفين".وأثناء سحب الدم، من المستحسن أيضًا التحقق من مستويات الكوليسترول، إذ أن "بعض عوامل نمط الحياة يمكن أن تزيد من خطر ارتفاع نسبة الكوليسترول، مثل الإفراط في تناول الأطعمة الدهنية والتدخين، على ما قال الدكتور جوتلا.ويجب على الأشخاص الذين يكتشفون أن لديهم مستويات مرتفعة من الكوليسترول التوقف عن التدخين وممارسة التمارين الرياضية لمدة 150 دقيقة على الأقل أسبوعيًا.وأوصى الدكتور جوتلا أيضًا بإجراء فحص دم للتغذية لمعرفة ما إذا كان النظام الغذائي يوفر جميع الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم.وأضاف، وفقًا لصحيفة "إكسبريس": "ليس من السهل دائمًا تناول طعام صحي إذا كان جدول أعمالك مزدحمًا أو تحاول تلبية ميزانية محدودة".وتابع: "هناك أيضًا بعض التفضيلات الغذائية التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بنقص فيتامين ب 12، على سبيل المثال كونك نباتيًا يمكن أن يزيد من فرص الإصابة بنقص فيتامين ب 12 أو فيتامين د".كما أوصى الطبيب أيضًا بقياس ضغط الدم، في ظل ارتفاع معدلات الإصابة يه.وفيما يلي الفحوصات الصحية التي أوصى الطبيب بإجرائها:-سرطان الجلد.-فحص الحديد في الدم.-الكولسترول.-اختبار الدم الغذائي.ضغط الدم.