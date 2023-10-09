الإثنين، 24 ربيع الأول 1445 ، 09 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

5 فحوصات طبية يجب عليك إجراؤها قبل بلوغ سن الـ 40

الكوليسترول
الكولسترول أحد الفحوصات الخمس
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أوصى طبيب بريطاني، الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا بإجراء خمسة فحوصات صحية.
وبخلاف تشخيص الإصابة بأمراض القلب والسكري والسكتة الدماغية، فإن هناك فحوصات أخرى يجب إجراؤها قبل هذا العمر.اضافة اعلان
ونصح الدكتور صني جوتلا، الطبيب الرقمي بإجراء فحص حول سرطان الجلد الذي يعد أكثر أنواع السرطانات شيوعًا، من خلال الاطلاع على التغيرات التي تطرأ على الجلد.

التشخيص المبكر

وقال الدكتور جوتلا: "التشخيص المبكر هو المفتاح. يجب أن تبحث عن أي مناطق تغير لونها أو ملمسها وتبحث عن كثب عن أي تغييرات في الشامات".
ويجب على أي شخص يلحظ أية تغيرات في الجلد أن "يقوم بزيارة الطبيب في أقرب وقت ممكن" حتى يمكن أخذ خزعة، إذا لزم الأمر.
وأوصى الدكتور جوتلا الشباب بفحص نسبة الحديد في الدم، والذي يمكن أن يكشف عن فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، ويمكن أن يؤدي إلى التعب وضيق التنفس وشحوب الجلد، فضلاً عن المضاعفات.
وأوضح: "من الممكن أن تصاب بفقر الدم إذا لم تتناول ما يكفي من الأطعمة الغنية بالحديد أو إذا كنت تتناول المنشطات أو مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية بانتظام، مثل الإيبوبروفين".
وأثناء سحب الدم، من المستحسن أيضًا التحقق من مستويات الكوليسترول،  إذ أن "بعض عوامل نمط الحياة يمكن أن تزيد من خطر ارتفاع نسبة الكوليسترول، مثل الإفراط في تناول الأطعمة الدهنية والتدخين، على ما قال الدكتور جوتلا. 
ويجب على الأشخاص الذين يكتشفون أن لديهم مستويات مرتفعة من الكوليسترول التوقف عن التدخين وممارسة التمارين الرياضية لمدة 150 دقيقة على الأقل أسبوعيًا.

فحص دم للتغذية

وأوصى الدكتور جوتلا أيضًا بإجراء فحص دم للتغذية لمعرفة ما إذا كان النظام الغذائي يوفر جميع الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم.
وأضاف، وفقًا لصحيفة "إكسبريس": "ليس من السهل دائمًا تناول طعام صحي إذا كان جدول أعمالك مزدحمًا أو تحاول تلبية ميزانية محدودة".
وتابع: "هناك أيضًا بعض التفضيلات الغذائية التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بنقص فيتامين ب 12، على سبيل المثال كونك نباتيًا يمكن أن يزيد من فرص الإصابة بنقص فيتامين ب 12 أو فيتامين د".
كما أوصى الطبيب أيضًا بقياس ضغط الدم، في ظل ارتفاع معدلات الإصابة يه. 

الفحوصات الصحية الخمسة

وفيما يلي الفحوصات الصحية التي أوصى الطبيب بإجرائها:

-سرطان الجلد.
-فحص الحديد في الدم.
-الكولسترول.
-اختبار الدم الغذائي.
ضغط الدم.

اقرأ أيضا

السكري
2:41 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

حتى لايختلط عليك الأمر.. 3 أعراض غير تقليدية علامة على الإصابة بالسكري

الادوية المخدرة
1:01 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

تعرّف على آلية صرف الأدوية التأمينية

تسارع نبضات القلب
12:37 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

علماء روس يطورون طريقة للوقاية من الأزمات القلبية

أمراض القلب
10:28 ص الإثنين، 09 أكتوبر 2023

فوائدها مدهشة.. وجبة خفيفة تحمي قلبك مع تقدمك في العمر

اقرأ أيضا

إذا تم تشخيصك كمريض بالسكري.. كيف تتعامل مع هذا الخبر؟

لن تصدق استخداماته.. كيف يمكن لسم الأفعى والعنكبوت والتنين أن ينقذ حياتك؟

أعاني من السمنة وأتمتع بصحة جيدة.. ماذا قال الأطباء؟

شخير الأطفال.. الأسباب.. الخطورة.. العلاج

هل تناول القهوة والشاي في منتصف العمر مفيد للصحة.. دراسة توضح؟

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

60001c8e4236046a5411834a 11:45 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

تحذيرات من تناول مشروبات الطاقة: خطر داهم

ضغط الدم 10:40 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

6 مشروبات منزلية تعمل على خفض ضغط الدم.. تعرف عليها

السكري 12:29 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

7 خيارات استباقية تقوي النظر لمرض السكري

6674646 54 67 3:02 م الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

تقرير دولي.. "الصحة العالمية" تكشف طريقة مكافحة القاتل الصامت

اقرأ أيضا

الكلي - السكري
1:15 ص الإثنين، 09 أكتوبر 2023

استشاري يوضح العلاقة بين زيادة الكرياتينين في الدم وضعف الكليتين والعلاج المناسب

الرجفان الأذيني
9:23 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

استشاري: 3 مراحل لعلاج الرجفان الأذيني

بق الفراش
7:37 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

أعراض صحية خطيرة لبق الفراش.. ماذا عن تورم اللسان والشفتين؟

السرطان
6:15 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

يحمله الملايين من البشر.. متغير جيني يسبب السرطان (تفاصيل)

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حساب المواطن
2:37 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

عقب التعديلات الجديدة.. تعرف على معايير صرف دعم حساب المواطن

رياح نشطة
1:34 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

منها الرياض.. “الأرصاد” يُحذر هذه المناطق من أمطار ورياح وأتربة حتى المساء

أخبار السعودية
1:03 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. تسجيل الراتب بالضمان الاجتماعي وشروط الحد المانع من دعم حساب المواطن

about-imc
12:24 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

خدمة اليوم.. 9 خطوات لإصدار شهادات مطابقة دفعة "خط إنتاج"

سكني
12:23 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

هل أُلغي شرط العامين على الطلاق لاستحقاق دعم سكني؟.. رد من البرنامج

حساب المواطن
12:10 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

حتى لا يؤثر على أهليتك واستحقاقك.. تنبيه من حساب المواطن بخصوص بيانات الدخل