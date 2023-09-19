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تقرير دولي.. "الصحة العالمية" تكشف طريقة مكافحة القاتل الصامت

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ضغط الدم
أ أ
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أصدرت منظمة الصحة العالمية تقريرها العالمي الأول حول الأثر المدمر لارتفاع ضغط الدم وكيفية مكافحة هذا القاتل الصامت.
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أربعة من كل خمسة أشخاص مصابون بالضغط

 وكشف التقرير أن أربعة من كل خمسة أشخاص يعانون من ارتفاع ضغط الدم لا يحصلون على العلاج المناسب، داعياً البلدان إلى توسيع نطاق التغطية، وتجنب 76 مليون حالة وفاة بين عامي 2023 و 2050 .
 وأشار التقرير إلى أن ارتفاع ضغط الدم يؤثر على واحد من كل ثلاثة بالغين في جميع أنحاء العالم، ما يؤدي إلى السكتات الدماغية والنوبات القلبية وفشل القلب وتلف الكلى والعديد من المشاكل الصحية الأخرى.

1,3 مليار شخصًا مصابًا بضغط الدم

كما تضاعف عدد الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم بين عامي 1990 و 2019 من 650 مليونًا إلى 1,3 مليار شخص، وما يقرب من نصفهم لا يدركون حالتهم، ويعيش أكثر من ثلاثة أرباع البالغين المصابين في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
 ولفت التقرير إلى أن تغيير أنماط الحياة يساعد في خفض ضغط الدم ومنع المضاعفات المرتبطة به، مثل اتباع نظام غذائي صحي والإقلاع عن التبغ وممارسة النشاط البدني والتحكم في ارتفاع ضغط الدم بالأدوية .

التغطية الصحية الشاملة

 وقال مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس ادهانوم أن برامج مكافحة ارتفاع ضغط الدم لا تزال مهملة وتعاني من نقص التمويل إلى حد كبير، داعياً أن يكون تعزيزها جزءاً من مسار كل بلد نحو التغطية الصحية الشاملة.

تحقيق أهداف التنمية المستدامة

 وأطلق التقرير خلال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يتناول التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك الأهداف الصحية المتعلقة بالتأهب للأوبئة والاستجابة لها، والقضاء على السل وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

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