تحذيرات من تناول مشروبات الطاقة: خطر داهم

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حذر خبراء التغذية العلاجية، من الاعتماد على مشروبات الطاقة للمحافظة على مستويات الطاقة في الجسم مصدر قلق حقيقي.





خطر مشروبات الطاقة اضافة اعلان



زيادة كمية السكر المضاف



مشروبات الطاقة تسبب هذه الأمراض



وأكد المتخصصون أن الخطر الصحي يكون تحديدًا في حال لم يستجب الجسم لوجود كميات متوسطة من الكافيين، ما يفتح المجال لحاجة أكبر لتناول مشروبات الطاقة حتى يبقى الجسم منتبها.وبين الخبراء أن تناول مشروبات الطاقة بكميات كبيرة يقود إلى زيادة كبيرة في مستويات السكر بالدم، يليه انهيار سريع.وأضاف الخبراء أن الشخص قد يشعر بالتعب مما كان عليه قبل أول رشفة من هذه المشروبات، وهذه هي النتيجة المعاكسة لكل الذين يريدون تناول مشروبات الطاقة.وينصح الخبراء بالبحث عن خيارات خالية من السكر لإبقاء مستويات السكر المضاف تحت السيطرة، مع ضرورة تقليل الكميات التي يتناولها من هذه المشروبات.فيما كشفت دراسة، أن الكميات الكبيرة من الكافيين وغيرها من المنشطات الموجودة في مشروبات الطاقة يمكن أن تكون ضارة بالنظام العصبي، كأن تزيد من ضغط الدم ومعدلات ضربات القلب والتنفس.