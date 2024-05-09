تحذير للراغبين في الإنجاب من نقص فيتامين د

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من المعروف أن فيتامين د يعد من أهم الفيتامينات للجسم، ويمكن أن يترتب على نقصانه مشاكل صحية، ومن بينها التأثير على الخصوبة والإنجاب.

وفقًا للدكتورة يكاتيرينا بوزينوفا، اختصاصية الغدد الصماء، خبيرة التغذية، فإن فيتامين د هو عنصر غذائي مهم للجهاز التناسلي البشري، لذلك يؤثر انخفاضه في الجسم سلبًا على الإنجاب.





مستقبلات فيتامين د



نقص فيتامين د



وأضاف: " توجد مستقبلات فيتامين د في جميع أعضاء النساء والرجال على حد سواء، ونقصه أكثر شيوعا لدى الأزواج الذين يخططون فترة طويلة للحمل أو الذين يعانون من العقم. وانخفاض مستواه يؤثر على حدوث الحمل في دورات تحفيز الإباضة وبرامج تكنولوجيا الإنجاب المساعدة".وأوضحت أن الدراسات التي أجريت على الحيوانات التي تعاني من نقص حاد في فيتامين د، أظهرت انخفاض وظيفتها الإنجابية بنسبة 75 بالمئة، ولكنها استعادتها بعد رفع مستواه.وتابعت: "يشارك فيتامين د وفقًا للدراسة، في عمليات تخليق الهرمونات وحساسية مستقبلات الأنسجة لعملها، لذلك يمكن أن يؤثر نقصه على جميع مراحل الحمل: من جودة بويضات المرأة إلى زرع جنين مخصب في الرحم".ولوحظ تأثيره في استعادة الوظيفة الإنجابية أثناء علاج متلازمة المبيض المتعدد الكيسات ونقص التغذية، بحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم".وبينت اختصاصية التغذية، أنه في حالة نقص فيتامين د يضطرب استقلاب الكالسيوم ونشاط منظومة المناعة، ما يؤدي إلى انخفاض حيوية الجسم وزيادة خطر الإصابة بالأمراض خلال فترة الحمل.وشرحت قائلة: "عند دراسة تأثير مستوى فيتامين د على جودة الحيوانات المنوية لدى الرجال، اتضح أن نقصه في الدم يؤثر سلبًا، لذلك يجب تعويض نقصه بتناول جرعات كافية منه".غير أن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين د غير قادرة على تعويض نقصه، كما الشمس النشطة. لذلك، إذا أظهرت نتائج التحليل انخفاض مستواه إلى أقل من 30 نانوجرام/مليلتر عند التخطيط للحمل، يجب استشارة الطبيب، بحسب أخصائية التغذية.