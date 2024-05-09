إصابة جندي فرنسي بفيروس خطير يسبب نزيفًا من العين والأذن والفم

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يخضع جندي فرنسي عاد مؤخرًا من الخارج، للعلاج في مستشفى بيجين العسكري في سان ماندي بباريس، إثر إصابته بحمى لاسا.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه نيجيريا عن أسوأ انتشار للفيروس على الإطلاق.

وقال مسؤولو الصحة المحليون إن "تحقيقًا وبائيًا متعمقًا يجري لتحديد الأشخاص الذين ربما كانوا على اتصال به". وأشاروا إلى أن حالته "لا تدعو للقلق".





فيروس لاسا



مرض وبائي



كيف ينتشر المرض؟



علامات وأعراض حمى لاسا



وفيروس لاسا هو مرض نزفي فيروسي حاد يسبب نزيفًا من العينين والأذنين والفم. ينتقل إلى الإنسان عن طريق القوارض، كما يمكن أن ينتقل من شخص لآخر.الفيروس – هو من نفس عائلة الإيبولا، لكنه ليس مميتًا– يستوطن عددًا من دول غرب إفريقيا، من بينها بنين وغانا وغينيا وليبيريا ومالي وسيراليون وتوجو.وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، ظهرت إصابات بفيروس لاسا بين العديد من السياح من أوروبا أو الولايات المتحدة، لكنهم لم ينقلوا المرض إلى الآخرين.وتم الإبلاغ عن ثلاث حالات في بريطانيا عام 2022 في عائلة عادت من غرب أفريقيا إلى بيدفوردشير، مع وفاة طفل حديث الولادة بشكل مأساوي بسبب الفيروس، بحسب صحيفة "ذا صن"..وحملى لاسا مدرجة في قائمة منظمة الصحة العالمية لمسببات الأمراض سيئة السمعة التي لديها إمكانات وبائية أو وبائية.ويتعافي معظم المرضى بشكل كامل، ولكن يمكن أن يصاب بعض الأشخاص بمرض شديد.ويسبب الصداع والضعف والسعال والقيء والإسهال وآلام العضلات والتهاب الحلق.وفي الحالات الشديدة يمكن أن يؤدي إلى نزيف داخلي، بالإضافة إلى مشاكل في التنفس وتورم في الوجه وألم في الصدر وصدمة.وتشير التقديرات إلى أنه يصيب أكثر من 200 ألف شخص كل عام، ويقتل بضعة آلاف.ويتم العلاج باستخدام الأدوية المضادة للفيروسات، ويكون فعالاً في بعض الأحيان، إذا تم إعطاؤه بعد وقت قصير من ظهور المرض.ينتشر المرض عن طريق ملامسة بول أو براز أو لعاب أو دم الفئران المصابة، وينتشر بشكل خاص في المجتمعات الفقيرة.يمكن أن ينتشر الفيروس من إنسان إلى آخر في حالات نادرة، خاصة عندما يتلامس العاملون في مجال الرعاية الصحية مع سوائل جسم الشخص المصاب.وشهد العام الماضي أسوأ تفشي للمرض على الإطلاق في نيجيريا، حيث بلغ عدد الحالات المشتبه فيها 9155 حالة، وتأكدت إصابة 1270 حالة، و227 حالة وفاة.وحتى فبراير من العام الجاري، تأكدت 577 حالة إصابة، و94 حالة وفاة، مقارنة بعدد الحالات المسجلة خلال نفس الوقت من العام الماضي.تتراوح فترة حضانة حمى لاسا من ستة إلى 21 يومًا، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن الأعراض تتثمل في:عادة ما تظهر أعراض المرض في البداية بشكل تدريجي، وتبدأ بالحمى والضعف العام والشعور بالضيق.وبعد بضعة أيام، قد يتبع ذلك صداع، والتهاب في الحلق، وألم في العضلات، وألم في الصدر، وغثيان، وقيء، وإسهال، وسعال، وآلام في البطن.في الحالات الشديدة، قد يحدث تورم في الوجه، وتراكم السوائل في تجويف الرئة، ونزيف من العينين أو الفم أو الأنف أو المهبل أو الجهاز الهضمي وانخفاض ضغط الدم.