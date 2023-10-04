الأربعاء، 19 ربيع الأول 1445 ، 04 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

6 مشروبات منزلية تعمل على خفض ضغط الدم.. تعرف عليها

ضغط الدم
علاج ضغط الدم المرتفع
أ أ
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يلعب النظام الغذائي دورًا حاسمًا في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم، كما أن هناك بعض المشروبات التي يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم بشكل طبيعي.اضافة اعلان


تجب الإفراط في تناول الملح

وإحدى النصائح الأكثر شيوعًا هي تجنب الإفراط في تناول الملح والأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، والمشروبات التي تحتوي على الكافيين والتحول إلى نمط حياة صحي ونظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.
ويوصي الخبراء بتناول أحد المشروبات الستة التالية، التي تقلل من ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى، بحسب ما نشره موقع india.com.


1-الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي تسمى الكاتيكين، والتي يمكن أن تسهم في خفض ضغط الدم.
كما يساعد الشاي الأخضر المليء بالعناصر الغذائية الأساسية، على طرد الصوديوم الزائد والسموم من الجسم.


2- شاي الزنجبيل

أشارت نتائج بعض الدراسات العلمية إلى أن تناول شاي الزنجبيل يساعد في خفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.
ولتحضير شاي الزنجبيل الصحي يتم تقطيع الزنجبيل الطازج إلى شرائح ثم ينقع في الماء الساخن لبضع دقائق، ويمكن إضافة لمسة من العسل للحصول على مزيد من النكهة المنعشة.


3- الكركديه

يشتهر مشروب الكركديه بقدرته على خفض ضغط الدم، لأنه يحتوي على مركبات تسمى الأنثوسيانين والفلافونويد، التي ثبت أنها تقلل من ارتفاع ضغط الدم.
ولتحضير مشروب الكركديه، يمكن نقع بتلات الكركديه المجففة في الماء الساخن لمدة 5-10 دقائق. ويمكن تناوله دافئًا أو باردًا.


4- الحلبة

ويحتوي مشروب الحلبة على نسبة عالية من الألياف، مما يساعد في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم. يوصى بتناول مشروب الحلبة كل صباح على معدة فارغة لكي يحقق مزيد من الفائدة لمرضى ارتفاع ضغط الدم.


5-عصير الرمان

عصير الرمان غني بمضادات الأكسدة والبوليفينول، والتي ثبت أنها تعمل كمخفف للدم ويمكن أن تقلل أيضًا من ضغط الدم.


6- منقوع بذور الشيا

ويُقال أن بذور الشيا تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميغا-3 الدهنية، التي تساعد في إدارة ارتفاع ضغط الدم.
ويتم نقع بذور الشيا في الماء لمدة نصف ساعة ثم شرب الماء. يمكن الحصول على نتائج مفيدة من خلال تناول مشروب بذور الشيا يوميًا لمدة شهر.

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