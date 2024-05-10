انتبه: الهواء داخل سيارتك قد يكون مسرطنًا

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توصلت دراسة جديدة إلى أن الهواء داخل السيارة قد يكون مليئًا بمواد مسرطنة محتملة على شكل مواد كيميائية مثبطة للهب.

واكتشف الباحثون، الذين نشروا نتائجهم في مجلة "العلوم والتكنولوجيا البيئية"، مثبطات اللهب داخل مقصورة 101 سيارة، جميعها من موديلات يعود تاريخها إلى عام 2015 أو أحدث.





مثبطات اللهب



المادة الكيميائية الأدينوسين ثلاثي الفوسفات



الطريقة الوحيدة لتقليل التعرض للمواد الكيماوية



الأبخرة الضارة تبقى عالقة لسنوات



وتستخدم الشركات المصنعة للسيارات، مثبطات اللهب في رغوة المقاعد والمواد الداخلية الأخرى، لتلبية "معيار القابلية للاشتعال الفيدرالي (بالولايات المتحدة) الذي عفا عليه الزمن دون أي فائدة مثبتة للسلامة من الحرائق"، بحسب ما أفاد الباحثون في بيان.وقالت المؤلفة الرئيسة ريبيكا هوهن من جامعة ديوك، في بيان صحفي: "بالنظر إلى أن السائق العادي يقضي حوالي ساعة في السيارة كل يوم، فهذه مشكلة صحية عامة مهمة".وأضافت: "إنه أمر مثير للقلق بشكل خاص بالنسبة للسائقين الذين يسافرون لمسافات أطول وكذلك الركاب الأطفال، الذين يتنفسون هواء أكثر من البالغين".ومن بين السيارات التي تم اختبارها، تبين أن 99% منها تحتوي على مادة كيميائية تعرف باسم فوسفات تريس (1-كلورو-آيزوبروبيل)، وهي مادة مثبطة للهب قيد التحقيق حاليًا من قبل البرنامج الوطني الأمريكي لعلم السموم لكونها مادة مسرطنة محتملة.وشملت المواد الكيميائية الأخرى التي تم العثور عليها فوسفات تريس (1،3-ثنائي كلورو-2-بروبيل) وفوسفات تريس (2-كلورو إيثيل) - وهما مادتان كيميائيتان معروفتان بأنهما مسببتان للسرطان.واختبر الباحثون رغوة وسادة المقعد، ووجدوا أن السيارات التي تحتوي على المادة الكيميائية الأدينوسين ثلاثي الفوسفات TCIPP في الرغوة لديها تركيزات أعلى في هواء المقصورة، مما يدل على أن المصدر كان من مثبطات اللهب المستخدمة لمعالجة الرغوة نفسها.كما فحصت الدراسة السيارات في الصيف والشتاء، ووجدت أن درجة الحرارة لها تأثير على جودة الهواء. وارتبط الطقس الأكثر دفئًا بزيادة انبعاث الغازات الكيميائية بسبب ارتفاع درجات الحرارة.ويأمل الباحثون أن تشجع النتائج التي توصلوا إليها على تحديث ما يسمى بمعايير القابلية للاشتعال التي عفا عليها الزمن، بحيث يتوقف المصنعون عن استخدام هذه المواد الكيميائية.وقالت الدكتورة ليديا جاهل، كبيرة العلماء في معهد سياسات العلوم في بيركلي بكاليفورنيا لصحيفة "نيويورك بوست": "إن الطريقة الوحيدة المؤكدة لتقليل التعرض بشكل كبير هي عدم إضافة مثبطات اللهب في المقام الأول، الأمر الذي سيتطلب من (الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة) تحديث معاييرها".وأضافت: "يجب على أولئك الذين يتطلعون إلى تقليل التعرض لـ (المواد الكيماوية) أن يحافظوا على تهوية السيارة جيدًا من خلال إبقاء النوافذ مفتوحة كلما أمكن ذلك وركن السيارة في الظل".وأشارت أيضًا إلى أنه، على حد علمها، لا توجد دراسات تظهر أن أشياء مثل أغطية مقاعد السيارة (البلاستيكية أو غير ذلك) ستساعد في تقليل التعرض. واقترحت أن تنظيف سيارتك بانتظام يمكن أن يساعد، خاصة إذا كان لديك أطفال صغار.ونصحت قائلة: "إن ضمان توفر قدر كبير من التهوية من خلال النوافذ المفتوحة والاستخدام المحدود لوضع الهواء المعاد تدويره هي أسهل الطرق لتقليل التعرض".وأشارت جاهل أيضًا إلى أنه لا يهم إذا كانت السيارة قديمة أو حديثة، فالأبخرة الضارة التي يتم إطلاقها في الهواء تبقى عالقة لسنوات.وحذرت جاهل من أن "المشكلة في استخدام مثبطات اللهب في إسفنج المقاعد والمواد الأخرى هي أن الكميات الصغيرة المنبعثة من الغاز بمرور الوقت يمكن أن تساهم في تعرضنا بينما لا تزال تترك الكثير من المواد الكيميائية المثبطة للهب في المواد لسنوات قادمة".وقال إن أولئك الذين يتطلعون إلى شراء السيارة "الأكثر أمانًا" في هذا الصدد للأسف لن يتمكنوا من تجنب مثبطات اللهب تمامًا بسبب المعايير الحالية.