الغضب يدمر الأوعية الدموية ويسبب الأزمات القلبية والسكتة الدماغية القاتلة

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حذر باحثون من أن نوبات الغضب يمكن أن تزيد من خطر الوفاة عن طريق إتلاف القلب والأوعية الدموية.

ووجدت دراسة أجرتها جامعة كولومبيا في نيويورك، أن الخلايا الموجودة في الأوعية الدموية لدى الأشخاص تتوقف عن العمل بشكل صحيح عندما يغضبون من الذكريات السيئة.

ويمكن أن يؤدي تلف الخلايا إلى تقييد تدفق الدم، مما قد يزيد الضغط على القلب ويزيد من خطر الإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية.





الغضب وأمراض القلب



المشاعر السلبية المرتبطة بالأزمات القلبية



4 مهام عاطفية



ووفقًا للباحثين في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، فإن الغضب يمكن أن يساهم أيضًا في الإصابة بأمراض القلب على المدى الطويل.وأشاروا إلى أن القلق والحزن لا يهددان بنفس الأضرار الصحية التي يسببها الغضب.وقال مؤلف الدراسة، البروفيسور دايتشي شيمبو: "لقد ربطت دراسات أخرى مشاعر المشاعر السلبية مع الإصابة بأزمة قلبية أو غيرها من أحداث القلب والأوعية الدموية".وأضاف، وفقًا لصحيفة "ذا صن": "لقد رأينا أن إثارة حالة الغضب أدت إلى خلل في الأوعية الدموية وضعف وظيفة الأوعية الدموية يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية".ووفقًا له، "قد يساعد التحقيق في الروابط الأساسية في تحديد الأهداف الفعالة للتدخل."وشملت الدراسة 280 مشاركًا قاموا بواحدة من أربع مهام عاطفية، كان عليهم إما:أن يتذكروا ذكرى شخصية جعلتهم غاضبين.أو أن يتذكروا ذكرى شخصية عن القلق.أو أن يقرأوا سلسلة من الجمل المحبطة.أو أن يعدوا بشكل متكرر حتى 100 للحث على حالة الحياد.في الوقت نفسه، قام الباحثون بتحليل الخلايا الموجودة في الأوعية الدموية لدى الأشخاص لمعرفة مدى تأثير كل عاطفة عليهم.ووجدوا أن الغضب أدى إلى ضعف تمدد الأوعية الدموية لمدة تصل إلى 40 دقيقة بعد ذلك.وقال البروفيسور جلين ليفين، من كلية بايلور للطب، عن النتائج: "تضيف هذه الدراسة إلى قاعدة الأدلة المتزايدة على أن الصحة العقلية يمكن أن تؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية".