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5 نصائح لتجنب إرهاق العين عند الجلوس الطويل أمام الشاشات

فحص العين
إرهاق العين
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أكدت وزارة الصحة على أهمية حماية العين من الإرهاق عند الجلوس الطويل أمام الشاشات.
ونشرت "الصحة" عبر حسابها التوعوي على منصة إكس "عش بصحة"، (5) نصائح لتجنب إرهاق العين عند الجلوس الطويل أمام الشاشة.اضافة اعلان

5 نصائح لتجنب إرهاق العين

وحددت النصائح فيما يلي:
1 -  اضبط سطوع الشاشة ليكون في مستوى آمن ومريح لعينك.
2 - ابعد على الأقل 70 سم عن الشاشة
3 - اتبع قاعدة 20-20-20 وهي (صرف النظر لمكان لا يقل عن 20 قدمًا، كل 20دقيقة، ولمدة 20 ثانية على الأقل).
4 - اجعل حجم النص في جهازك كبيرًا بما يكفي لقراءة مريحة.
5 - استخدم قطرات العين عند الحاجة لتجنب الجفاف.

ما هو إجهاد العين؟

عرّفت وزارة الصحة إجهاد العين على أنه حالة شائعة تحدث نتيجة الاستخدام المكثف للعين لفترة طويلة (مثل: قيادة السيارة، والقراءة)، أو استخدام الأجهزة الإلكترونية لوقت طويل (مثل: أجهزة الحاسوب، والأجهزة اللوحية، والهواتف الذكية)، وعادةً لا تشكل خطرًا وتزول بمجرد راحة العين.
كما قد تؤدي إلى الإجهاد وانخفاض الإنتاجية؛ مما يؤثر على سلامة الشخص عند ممارسة الأعمال الميدانية والأنشطة اليومية؛ حيث إن البعض غير قادر على تغيير طبيعة الأعمال المجهِدة للعين، إلا أنه يمكن اتخاذ خطوات للحد منها.

الأجهزة الإلكترونية

قالت الوزارة غالبية الناس يستخدمون الأجهزة الإلكترونية لوقت طويل خلال النهار والليل، إن الانزعاج الناتج للبعض بعد النظر إلى الشاشات هو إجهاد العين بسبب التركيز وعدم الرَّمْش، أو الرَّمْش بشكل أقل عند النظر إلى الشاشات مما يؤدي إلى إجهاد وجفاف العين (الرمش الطبيعي يكون حوالي 15 مرة في الدقيقة)، كما أن الآثار المترتبة على تعرُّض العين للأجهزة الإلكترونية على المدى الطويل لم تحدد بعد.

من مسميات إجهاد العين بسبب الأجهزة الإلكترونية

العين الرقمية- إجهاد العين الرقمي- الإجهاد الرقمي للعين- متلازمة رؤية الحاسوب - متلازمة الرؤية الحاسوبية، لأنها غالبًا تحدث بسبب الأجهزة الإلكترونية.

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