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سرطان الجلد.. كيف تفحص جسمك وتكتشفه؟

الجلد
أمراض جلدية
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البحث عن أعراض سرطان الجلد والتحقق الذاتي المنتظم للجسد يساهم في تشخيص الإصابة بسرطان الجلد بشكل مبكر مما يزيد من نسب الشفاء والعلاج.

فحص الجسم لكشف سرطان الجلد:

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موقع ويب طب قدم بعض النصائح للكشف المبكر عن سرطان الجلد ومنها ظهور:
1-شامات جديدة.
2- شامات تصيبك بالحكة.
3- شامات تنزف.
4- شامات يكبر حجمها.
5- شامات تصبح بارزة مع الوقت.
6- الشامات التي يصبح سطحها جامد.
7- بقع منظرها مختلف عن تلك التي تتواجد على جسمك.
8- بقع يتغير لونها من البني إلى الأسود.
9- بقع تحوي على كتل بداخلها.

خطوات الكشف سرطان الجلد:


اتبع الخطوات التالية باستمرار لفحص جسدك بنفسك والتأكد من عدم ظهور أعراض سرطان الجلد:
1-تأكد من فحص جميع أنحاء الجسد حتى تلك الأماكن التي لا تتعرض لأشعة الشمس المباشرة مثل ما بين الأصابع وتحت الأظافر.
2- قم بإزالة كل الملابس عنك وتأكد من وجود مصدر إنارة كافي لرؤية كل جسدك.
3- استخدم مرآة للنظر إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها مثل الظهر.

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