سرطان الجلد.. كيف تفحص جسمك وتكتشفه؟

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البحث عن أعراض سرطان الجلد والتحقق الذاتي المنتظم للجسد يساهم في تشخيص الإصابة بسرطان الجلد بشكل مبكر مما يزيد من نسب الشفاء والعلاج.



فحص الجسم لكشف سرطان الجلد:

خطوات الكشف سرطان الجلد:

موقع ويب طب قدم بعض النصائح للكشف المبكر عن سرطان الجلد ومنها ظهور:1-شامات جديدة.2- شامات تصيبك بالحكة.3- شامات تنزف.4- شامات يكبر حجمها.5- شامات تصبح بارزة مع الوقت.6- الشامات التي يصبح سطحها جامد.7- بقع منظرها مختلف عن تلك التي تتواجد على جسمك.8- بقع يتغير لونها من البني إلى الأسود.9- بقع تحوي على كتل بداخلها.اتبع الخطوات التالية باستمرار لفحص جسدك بنفسك والتأكد من عدم ظهور أعراض سرطان الجلد:1-تأكد من فحص جميع أنحاء الجسد حتى تلك الأماكن التي لا تتعرض لأشعة الشمس المباشرة مثل ما بين الأصابع وتحت الأظافر.2- قم بإزالة كل الملابس عنك وتأكد من وجود مصدر إنارة كافي لرؤية كل جسدك.3- استخدم مرآة للنظر إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها مثل الظهر.