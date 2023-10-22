عكس ما يشاع.. 8 فوائد لشرب الشاي في الصباح

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يعتبر شرب كوب من الشاي في الصباح بمثابة "مزاج" عند الكثيرين، كما يعتبر من العادات الصباحية التي تساعدهم على الشعور بالنشاط واليقظة طوال اليوم، وتمنحهم الشعور بالراحة والاسترخاء. اضافة اعلان

وقام استشاري أمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث سابقًا في مصر، الدكتور هاني الناظر، بنشر منشورًا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن الشاي.





8 فوائد لشرب الشاي في الصباح



وقال الناظر، أذكركم بأن هناك دراسة علمية أظهرت أن شرب كوب من الشاي صباحًا يوميًا يساعد على:- تنظيم وظائف المخ.- التفكير الجيد والمنظم.- زيادة القدرة على التركيز.- التقليل من ظاهرة النسيان عند كبار السن.- الحفاظ على بشرة نضرة وصافية.- يحتوي الشاي على العديد من الفوائد التي تقلل من خطر إصابة الأشخاص ببعض الأمراض المزمنة.- يحتوي على نسبة عالية من مادة البوليفينول مثل الكاتيكين، والتي تعتبر من المركبات المضادة للأكسدة.- تحسين الصحة العامة.