جدل التخويف من لقاح "أسترازينيكا".. مختص بالصحة العامة يطمئن الحاصلين عليه

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مع حالة الجدل والخوف بين الناس من أخذ لقاح "أسترازينيكا"، بشر المختص بالصحة العامة الدكتور أحمد العمار، بأن الأخبار الشائعة التي تخص لقاحات كورونا غير صحيحة.





جدل التخويف من لقاح "أسترازينيكا"



أسترازينيكا أنهى على كورونا في بريطانيا



وفي تصريحات لـ"الإخبارية"، أوضح أن هذه الأخبار لا تعدو كونها أخبار صحفية، وأنه تم استخدام كلمة "اعتراف" الشركة بوجود أعراض جانبية بشكل يوحي بأن العقار كارثة طبية.وأكد أن هذه المعلومات معروفة منذ بداية إنتاج اللقاح، وأن هيئة الغذاء والدواء بينت حينها وبالتحديد في شهر إبريل 2021، أن الدواء يتضمن احتمالية وجود تجلطات نادرة قرابة 4 في المليون من الذين أخذوا اللقاح وهذه ليست علاقة سببية وإنما علاقة احتمالية قد تكون موجودة.وأضاف أن الأخبار الصحفية الموجودة حاليًا هدفها إثارة تفاعل وانتباه الناس لهذا الموضوع، مبينًا أن لقاح أسترازينيكا طبيًا هو أحد اللقاحات التي أسهمت في القضاء على الجائحة في بريطانيا بلد منشأ اللقاح، واستخدم في عدة دول حول العالم.وأشار إلى أن اللقاح من حيث الأضرار لم يسجل أي ضرر جديد، والمعلومات المذكورة وردت إلى المحكمة بناء على البيانات التي صدرت حينها من الجهات العلمية، لافتًا إلى أن اكتشاف الأضرار الجانبية كان من قبل الجهات العلمية التي شرعت اللقاح وأوصت في كل خطاب وبيان أن اللقاح الوسيلة الأكثر فعالية وأضرار الجائحة أكثر من اللقاح.