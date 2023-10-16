علماء يكتشفون نوعا من البروتين يحمي من مرض ألزهايمر

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كشفت دراسة جديدة كيف يتفاعل الكوليسترول والالتهابات في أنواع مختلفة من خلايا الدماغ البشري مع بروتين يسمى ABCA7، الذي ينظم كيفية مرور الجزيئات عبر أغشية الخلايا. اضافة اعلان



وأوضح أنه قد يكون انخفاض مستويات ABCA7 في خلايا الدماغ البشري محفزًا لمرض ألزهايمر. ويعتقد الفريق أن معلوماتهم الجديدة يمكن استخدامها لتطوير علاجات.





استنفاد الكوليسترول:



دراسات الجينوم:



وكتب فريق من مركز ألزهايمر بجامعة تيمبل بفيلادلفيا: "لقد أظهرنا أن استنفاد الكوليسترول يقلل مستويات ABCA7 في الخلايا الدبقية الصغيرة والخلايا النجمية البشرية، ولكن ليس الخلايا العصبية".ووجدت الأبحاث السابقة التي أجراها اثنان من مؤلفي الدراسة الحالية أن مستويات ABCA7 في الدماغ تنخفض مع تقدم العمر، وأن الأشخاص الذين لديهم مستويات أقل هم أكثر عرضة للإصابة بمرض ألزهايمر في وقت مبكر من الحياة.وقد اعتمد ذلك على اكتشافات حول المتغيرات الجينية لـ ABCA7 في مرضى ألزهايمر من دراسات الارتباط على مستوى الجينوم مع آلاف المشاركين.ومن أجل المزيد من التوضيح، قال عالم الأعصاب جويل وينر إن دراسات الجينوم تشير فقط إلى البروتين ولا تخبرنا أي شيء عن كيفية عمله أو كيفية تأثيره على المرض، مضيفا: "هدفنا هو الكشف عن وظائف ABCA7 واستخدام ما تعلمناه عن دوره في علم الأمراض لتحويله إلى علاج فعال ضد مرض الزهايمر".وأضاف أن الكوليسترول والالتهاب المزمن متورطان في مرض ألزهايمر. لكن هناك الكثير لا نعرفه عن هذين العاملين؛ إذ يساعد الالتهاب في مكافحة العدوى وشفاء الأنسجة التالفة، ولكنها عملية معقدة. ويمكن أن يؤدي الالتهاب المزمن إلى إتلاف الأنسجة والأعضاء السليمة ويؤدي إلى حالات صحية خطيرة.وتابع: في أدمغتنا، تقوم الخلايا المناعية التي تسمى الخلايا الدبقية الصغيرة في الغالب بتنظيم الالتهاب، على الرغم من أن الخلايا الداعمة التي تسمى الخلايا النجمية تلعب أيضًا دورًا، إلى جانب الخلايا العصبية».