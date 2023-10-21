الصحة تنصح الجميع: لا تتناولوا الشاي والقهوة في هذا الموعد

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نصحت وزارة الصحة، الجميع بعدم تناول الشاي والقهوة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين قبل النوم بـ 8 ساعات.

وقال الوزارة، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس "عش بصحة": "لأن الكافيين يؤثر على معدل وجودة نومك .. توقف عن شرب القهوة والشاي قبل النوم بـ 8 ساعات على الأقل". اضافة اعلان





تناول الشاي والقهوة باعتدال



خطورة شرب الشاب بعد الطعام



ويوضح الخبراء، أن مادة الكافيين المنبهة تساعد على التركيز ولكن الإفراط فى استخدامها يؤدى إلى الإدمان، خاصة أن مادة الكافيين أكثر المواد التى يتم ادمانها فى العالم أكثر من الهيروين والمخدرات.وعن المعدل الأفضل لتناول القهوة أوضح الخبراء، أن تناول 3 فناجين قهوة أو 300 ملليجرام من الكافيين يومياً حسب استجابة جسمك للكافيين، ويمكن شرب 2 كوب شاى مع 2 فنجان قهوة وهو الحد الأقصى يومياً حتى لا تتحول فوائد الشاى والقهوة إلى أضرار.ويحذر الأطباء أيضا من خطورة شرب القهوة والشاى بعد تناول الطعام مباشرة لأنها تمنع امتصاص الحديد فى الطعام.ورغم فوائد الشاى لاحتواءه على مضادات الأكسدة إلا إن مادة "التانين" الموجودة في الشاي تمنع امتصاص المواد المفيدة في الطعام، لذا يجب عدم شرب الشاي والقهوة بعد الطعام أو على معدة خاوية.