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توضيح من "الغذاء والدواء" في أعقاب تلوث مياه "بيرييه" الفرنسية

هيئة الغذاء
هيئة الغذاء والدواء
أ أ
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ردت هيئة "الغذاء والدواء" على المخاوف التي ثارت في أعقاب الإعلان عن تلوث أحد منتجات المياه الفرنسية الشهيرة مؤخرًا. اضافة اعلان
يأتي ذلك بعد أن أتلفت شركة "بيرييه" مليوني زجاجة من المياه الشهيرة التي يشتبه في أنها ملوثة ببكتيريا "برازية" بموجب أوامر حكومية، بحسب ما أعلنت وكالة الصحة العامة الفرنسية قبل أيام.
وقالت الهيئة في ردودها المتكررة على النساؤلات المثارة بهذا الخصوص عبر حسابها في منصة "إكس": "نفيدكم بأن التشغيلات الملوثة من المنتج لم ترد لأسواق المملكة، علمًا بأن الهيئة تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بسلامة ومطابقة المنتجات الغذائية في الأسواق لحماية المستهلكين".


الشوائب الدقيقة في السوائل والأطعمة.

إلى ذلك، حذر الدكتور صالح سالم الغامدي، استشاري أمراض القلب من مخاطر الشوائب الدقيقة في السوائل والأطعمة.
وقال عبر حسابه في منصة "إكس": "بعد ما اطلعنا عليه من دراسات تثبت وجود شوائب بلاستيكية دقيقة في السوائل والاطعمة المعبأة في عبوات البلاستيك".
وأضاف: "وهذه الجزيئات تترسب في أعضاء الجسم، ومن ذلك الشرايين وبالتالي تزيد نسبة حدوث الجلطات".
وأعرب عن أمنيته في تحول شركات المياه المعبأة لاستخدام الزجاج، قائلاً إن "هذا مفيد للبيئة أيضا بحيث يتم ارجاع الزجاج للشركة ويستخدم مرة أخرى". 
وتابع الغامدي، قائلاً: "أنا شخصيًا كنت متخوف من آثارها الصحية والآن ثبت الضرر فلا مناص من تركها".


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