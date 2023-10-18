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منها الأدوية والغذاء.. 5 أشياء تؤثر على لون البول

تغير لون البول
تغير لون البول
أ أ
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تغير لون البول من الأعراض المثيرة للقلق لبعض الأشخاص، لكنه ليس دائمًا علامة تحذيرية على الإصابة بالأمراض، لأنه ينتج أحيانًا عن تناول عدد من الأدوية والأطعمة، ويرتبط أيضًا بكمية المياه التي يتم شربها على مدار اليوم.اضافة اعلان
يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، أبرز الأشياء التي تؤثر على لون البول، وفقًا للدكتور محمد رضوان، مفتش صيدلي بوزارة الصحة والسكان المصرية.

أدوية تغير لون البول
1- الريفامبيسين

يعد الريفامبيسين من المضادات الحيوية المستخدمة في علاج مرض السل، قد يتسبب في تغير لون البول إلى البرتقالي أو الأحمر.

2- فينازوبيريدين
يلعب فينازوبيريدين دورًا كبيرًا في تسكين الألم الناتج عن التهاب المثانة وعدوى المسالك البولية، قد يتحول لون البول بعد تناوله إلى البني أو الأحمر أو البرتقالي.

3- السلفوناميدات
فئة من المضادات الحيوية تضم مجموعة من الأدوية، أبرزها:
- المافينيد.
- السلفاسيتاميد.
- السلفاديازين.
- السلفاسالازين.
- السلفيزوكسازول.
وعادةً ما يكون لون بول المرضى الذين يتناولون هذه المضادات الحيوية يتراوح بين البرتقالي والأصفر.

4- النتروفورانتوين
يستخدم النتروفورانتوين في علاج العدوى البكتيرية، قد يؤدي إلى تغيير لون البول إلى البرتقالي.

هل المكملات الغذائية تغير لون البول؟
تغير لون البول من الآثار الجانبية المحتملة لبعض المكملات الغذائية، منها:
- فيتامين B12: يجعل لون البول مائلًا للوردي أو الأحمر.
- فيتامين سي: يصبح البول أصفر اللون عند تناوله.

أطعمة ومشروبات تغير لون البول
- البنجر: يجعل لون البول مائلًا للبنفسجي أو الوردي.
- الفاصولياء: يتغير البول للون البني عند تناولها.
- الشاي: من المشروبات التي تغير البول للون البني الداكن.
- التوت: يتسبب في تحول لون البول إلى الأحمر أو الوردي، خاصةً عند تناوله مع البنجر.

لون البول حسب كمية شرب الماء
- البول الأصفر الفاتح: دليل على تناول كمية كافية من الماء.
- البول الأصفر الداكن: علامة على عدم شرب ما يكفي من الماء، خاصةً إذا كان مصحوبًا بالصداع والدوخة والتعب وجفاف الفم والعطش الشديد.

أمراض ينذر بها لون البول
الجفاف ليس المرض الوحيد الذي يكشف عنه لون البول، بل ينذر أيضًا بـ:
- اللون الأبيض: يدل على وجود ترسبات أو مواد كيميائية في البول، كما يشير إلى الإصابة بالتهاب المسالك البولية.
- اللون الأحمر: إذا ظهر دم في البول، فهذا دليل على التهاب المسالك البولية أو وجود أورام خبيثة في الجسم.

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