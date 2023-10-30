الإثنين، 15 ربيع الثاني 1445 ، 30 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

مشكلة الكثيرين.. "سعود الطبية" تكشف عوامل خطورة هشاشة العظام

هشاشة العظام
مدينة الملك سعود الطبية
أ أ
كشفت مدينة الملك سعود الطبية، أن هشاشة العظام مشكلة تصبح فيها العظام ضعيفة وسهلة الكسر وتتطور ببطء على مدى سنوات.

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن أبرز عوامل خطورتها تتلخص في النقاط التالية:اضافة اعلان
1 – التقدم في العمر.
2 – نقص وزن الجسم.
3 – قلة النشاط البدني.
4 – تناول الكفايين المفرط.
5 – نقص الكاليسيوم أو فيتامين "د".
6 – التاريخ العائلي لهشاشة العظام.

المؤتمر العالمي الخامس لطب الحشود

وأشارت في الوقت نفسه، إلى أن وحدة الخدمات الطبية الطارئة تشارك بقسم طب الطوارئ في المدينة الطبية بجامعة الملك سعود في المؤتمر العالمي الخامس لطب الحشود والمعرض المصاحب، الذي ينظمه المركز العالمي لطب الحشود بوزارة الصحة تحت عنوان، "مكتسبات الأمن الصحي العالمي".

أعمال المؤتمر  تستمر على مدى ثلاثة أيام

وتستمر أعمال المؤتمر على مدى ثلاثة أيام، ويقدم الجناح تعريفاً حول الخدمات الإسعافية في المدينة الطبية، والبرامج التدريبية المقدمة لأقسام طب الطوارئ والامتياز في الكليات الصحية، وبرامج تصنيف هيئة التخصصات الصحية.

اقرأ أيضا

الهيئة العامة للاحصاء
4:18 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

الإحصاء: 37.5% من المواطنين البالغين لديهم تأمين صحي

شيكولاته
4:17 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

بشرى للطلاب.. تناول قطعة شيكو لاته يوميا ينشط الذاكرة

القلب - علاج
4:05 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

للحفاظ على صحة قلبك.. ابتعد عن هذه الأطعمة تمامًا

طب الاسنان
4:03 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

احذر تجاهلها.. 8 علامات للإصابة بسرطان الفم

اقرأ أيضا

علامات السكتة الدماغية التي تظهر قبل أسبوع من حدوثها

دراسة تكشف: هذا ما يفعله سماع أو قراءة الأخطاء النحوية بأجسادنا

4 نصائح للنوم بشكل أسرع.. تعرف عليها

لمرضى السكري.. تخلص من حساب السعرات الحرارية وهذا هو البديل

خطر على صحتك... ابتعد عن هذه المشروبات والعصائر

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

عصير البرتقال 3:59 ص الأربعاء، 25 أكتوبر 2023

يحافظ على سلامة القلب والمخ.. استشاري: هذا العصير يحميك من زيارة الطبيب

IMG-20231023-WA0012 10:01 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

فئات يجب عليها استخدام جهاز دكسا

جلطة الساق 2:30 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

ما أعراض هشاشة العظام؟ تعرف على أبرز العلامات

حصى الكلى 12:17 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

بيت الداء.. أسباب تكوين حصى الكلى والحالب وسبل الوقاية والعلاج

اقرأ أيضا

الكوليسترول
10:58 ص الإثنين، 30 أكتوبر 2023

كيف تُخفّض نسبة الكولسترول؟.. إليك قائمة بأهم الأطعمة المفيدة

الكافيين 2
5:58 ص الإثنين، 30 أكتوبر 2023

مفاجأة.. تناول الكافيين يوميًا قد يدمر الذاكرة والمخ

ضعف السمع
2:35 ص الإثنين، 30 أكتوبر 2023

دراسة تحذر: ضعف السمع يرتبط بمرض خطير لدى كبار السن

حب الشباب 2
8:47 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

أسهل الطرق للتخلص من حب الشباب وثقوب البشرة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

مشاريع ضاحية الدار - الشركة الوطنية للإسكان
4:53 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

عاجل.. بشرى سارة: طرح 20 ألف وحدة سكنية بأسعار تنافسية

وزارة الداخلية
2:33 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

ارتكب جريمة بشعة.. تنفيذ حُكم الشرع قصاصًا بجان في مكة

أخبار السعودية
1:05 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. شرط إيداع حساب المواطن وإنذار أحمر بهذه المناطق

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
12:20 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

عاجل.. هل يمكن الجمع بين المعاش وراتب العمل؟.. توضيح من "التأمينات" للوريث

سكني
12:09 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

هل تم إلغاء شرط السنتين للمطلقة؟.. رد جديد من سكني

اختبار القدرة المعرفية
11:53 ص الإثنين، 30 أكتوبر 2023

خدمة اليوم.. 9 خطوات لتعديل موعد اختبار الرخصة المهنية