مشكلة الكثيرين.. "سعود الطبية" تكشف عوامل خطورة هشاشة العظام

أ أ

كشفت مدينة الملك سعود الطبية، أن هشاشة العظام مشكلة تصبح فيها العظام ضعيفة وسهلة الكسر وتتطور ببطء على مدى سنوات.



وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن أبرز عوامل خطورتها تتلخص في النقاط التالية: اضافة اعلان

1 – التقدم في العمر.

2 – نقص وزن الجسم.

3 – قلة النشاط البدني.

4 – تناول الكفايين المفرط.

5 – نقص الكاليسيوم أو فيتامين "د".

6 – التاريخ العائلي لهشاشة العظام.





المؤتمر العالمي الخامس لطب الحشود



أعمال المؤتمر تستمر على مدى ثلاثة أيام



وأشارت في الوقت نفسه، إلى أن وحدة الخدمات الطبية الطارئة تشارك بقسم طب الطوارئ في المدينة الطبية بجامعة الملك سعود في المؤتمر العالمي الخامس لطب الحشود والمعرض المصاحب، الذي ينظمه المركز العالمي لطب الحشود بوزارة الصحة تحت عنوان، "مكتسبات الأمن الصحي العالمي".وتستمر أعمال المؤتمر على مدى ثلاثة أيام، ويقدم الجناح تعريفاً حول الخدمات الإسعافية في المدينة الطبية، والبرامج التدريبية المقدمة لأقسام طب الطوارئ والامتياز في الكليات الصحية، وبرامج تصنيف هيئة التخصصات الصحية.