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ما أعراض هشاشة العظام؟ تعرف على أبرز العلامات

جلطة الساق
هشاشة العظام تزيد خطر الإصابة بالكسور
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هشاشة العظام هي حالة مرضية تتسم بفقدان كثافة العظام وتدهورها، مما يجعلها هشة وسهلة الكسر. 
ويمكن أن يسبب أي سقوط أو مجهود بسيط، مثل الانحناء أو السعال، كسورًا، وتَحدُث حالات الكسر المرتبطة بهشاشة العظام بصورة شائعة في الوِرك والرسغ والعمود الفقري.اضافة اعلان
ولا تظهر عادةً أي أعراض في المراحل المبكرة من انخفاض كثافة العظام. ولكن عند تقدم الحالة قد تظهر بعض الأعراض، وفق مجلس الضمان الصحي.

ما أعراض هشاشة العظام؟

-ألم في أسفل الظهر بسبب كسر أو تفكك الفقرات العظمية.
-انحناء الظهر وقصر القامة بمرور الوقت.
-كسر العظام بسهولة أكثر من المتوقع.

عوامل التغذية


وفقًا لموقع "مايو كلينك"، تزداد احتمالية الإصابة بهشاشة العظام لدى الأشخاصِ الذين يشكون:

 

-نقص في تناوُل الكالسيوم

يلعبُ انخفاضُ الكالسيومِ مدى الحياةِ دورًا في الإصابةِ بهشاشةِ العظام. يسهم انخفاض مدخول الكالسيوم في خفض كثافة العظام، والفقدان المبكر للعظام وزيادة خطر الإصابة بالكسور.

 

-اضطراب الشهية

يُضعف تقييدُ تناوُلِ الطعامِ بشدَّةٍ والبقاءُ تحت الوزنِ الطبيعيِّ العظامَ في كلٍ من الرجالِ والنساء.

 

-جراحة الجهاز الهضمي

تُحدِّد الجراحةُ لتقليلِ حجمِ معدتكَ أو إزالةِ جزءٍ من الأمعاءِ كميةَ مساحةِ السطحِ المُتاحة لامتصاصِ العناصرِ المغذية بما في ذلك الكالسيوم. 
تشمل هذه العمليات الجراحية تلك التي تساعدك على إنقاص الوزن وعلاج الاضطرابات المَعدية المعوية الأخرى.

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