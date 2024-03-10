5 أشياء تُخفّض نسبة السكر في الدم بأسرع مما تتوقع

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تُسهم تعديلات نمط الحياة الصحي في الحماية الخاصة من عدد لا يُحصى من المشاكل الصحية، بما فيها السيطرة على مستويات السكر المرتفعة في الدم.

وحدد أحد متخصصي الغدد الصماء، المعروف على تطبيق "تيك توك" باسم (The Voice of Diabetes)، بعض الأشياء التي يمكن القيام بها لخفض مستويات السكر في الدم بسرعة، وهي:





1. خل التفاح



2. القرفة



3. مكملات الكروم



4. السيطرة على التوتر



5. احصل على قسط كافٍ من النوم



يتميز خل التفاح بنكهته المنعشة، وقد أثبتت الأبحاث أنه يحسن حساسية الأنسولين ومستويات السكر في الدم.وحساسية الأنسولين هي مدى حساسية الجسم لتأثيرات الأنسولين، وكلما ازدادت قلت الحاجة إلى خفض نسبة الجلوكوز في الدم.وقال الخبير: "عليك أن تخفف ملعقة كبيرة في كوب كبير من الماء وتشربه قبل الوجبات"، وفقًل لصحيفة "إكسبريس".كما أظهرت الدراسات أيضًا، أن القرفة يمكن أن تساعد في تحسين حساسية الأنسولين.وجدت الأبحاث المنشورة في مجلة "أرشيفات الكيمياء الحيوية والفيزياء الحيوية"، أن الحصول على 6 جرامات من القرفة مع حصة من بودنج الأرز يبطئ إفراغ المعدة ويقلل من الارتفاعات اللاحقة في مستويات السكر في الدم.وأوصى الخبير بإضافة رشة من القرفة إلى الطعام أو المشروبات.الكروم هو معدن يمكن أن يساعد في تحسين حساسية الأنسولين، وبالتالي تحسين مستويات السكر في الدم.وفقا لأستاذ مساعد بكلية الطب بجامعة فيرمونت، تشير الدراسات إلى أن الكروم يقلل مستويات الأنسولين ويحسن استقلاب السكر في الدم لدى كل من الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة والأشخاص المصابين بالسكري من النوع الثاني .مع ذلك، أوضح أنه يجب الرجوع إلى الطبيب قبل إضافة الكروم إلى الروتين اليومي.حذر الخبير من أن التوتر يمكن أن يرفع مستويات السكر في الدم، مما يجعل تقنيات الاسترخاء ضرورية.وأوص بتجربة ممارسات مثل التنفس العميق أو التأمل.يمكن أن تؤثر قلة النوم على حساسية الأنسولين، وتجعلك أكثر جوعًا في اليوم التالي وتقلل من شعورك بالشبع بعد تناول الطعام.وأضاف الخبير: "أنت تريد أن تهدف إلى الحصول على سبع إلى ثماني ساعات من النوم الجيد كل ليلة".