5 أسباب تجعلك تشعر بالبرد طوال الوقت.. تعرف عليها

أ أ

في فصل الشتاء، من الطبيعي أن يشعر الجسم بالبرد، لكن قد يكون الأمر أكثر صعوبة لهؤلاء الذي يشعرون على الدوام بذلك، حتى مع اللجوء إلى وسائل التدفئة التقليدية. اضافة اعلان

ويمكن التغلب على هذه المشكلة بسهولة عن طريق إجراء تغييرات على نمط الحياة مثل النظام الغذائي، لكن بعضها الآخر خارج عن الإرادة.





أسباب الشعور بالبرد طوال الوقت.



فقر الدم



الغدة الدرقية



انخفاض كتلة الجسم



الأوعية الدموية الضيقة



الأدوية



وكشفت خبيرة الصحة التلفزيونية، الدكتورة جين كودل، عن خمسة أسباب قد تجعلك تشعر بالبرد طوال الوقت، وتشمل:يحدث فقر الدم عندما لا يكون هناك ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة أو الهيموجلوبين لنقل الأكسجين إلى أنسجة الجسم.وقالت الدكتورة كودل: "إن انخفاض خلايا الدم يمكن أن يسبب لك الشعور بالبرد بشكل غير لائق"، بحسب ما أوردت صحيفة "إكسبريس".تشمل الأعراض الأخرى لفقر الدم ما يلي:التعبالضعفضيق في التنفسشحوب الجلد واصفرارهاضطراب نبضات القلبالدوخة أو الدوارألم الصدرالصداع.الغدة الدرقية هي غدة في الرقبة تنتج الهرمونات التي تؤثر على عملية التمثيل الغذائي في الجسم.وقالت الدكتورة كودل: "إذا كانت الغدة الدرقية لديك على وجه الخصوص غير نشطة، أود أن أقول إن مرض الغدة الدرقية بشكل عام يمكن أن يكون له عدد من الأعراض سواء كانت زائدة أو غير نشطة، فإن الأشخاص الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية على وجه الخصوص يبلغون أحيانًا عن شعورهم بالبرد".وتشمل الأعراض الأخرى لقصور الغدة الدرقية ما يلي:التعبزيادة الوزنالإمساكالاكتئاببطء الحركة والأفكارآلام في العضلات وضعفتشنجات العضلاتالجلد الجاف والمتقشرهشاشة الشعر والأظافرفقدان الرغبة الجنسية (الدافع الجنسي)ألم وتنميل وإحساس بالوخز في اليد والأصابع (متلازمة النفق الرسغي)دورات شهرية غير منتظمة أو ثقيلة.وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، قد يستغرق ظهور الأعراض سنوات.نقص الوزن قد يؤدي إلى الشعور بالبرد بشكل أكثر قسوة.وفقًا للدكتورة كودل، فإن "هذا يعني أنك صغير جدًا أو نحيف للغاية وليس لديك كتلة عضلية كبيرة. هذا قد يسبب لك الشعور بالبرد".أوضحت الطبيبة: "المشكلة التالية تتعلق بالأوعية الدموية ومشكلة الأوعية الدموية. على سبيل المثال، إذا كانت ضيقة، أو إذا كانت ضيقة جدًا، فقد يتسبب ذلك في شعورك بالبرد في أجزاء معينة من جسمك".قد يكون الشعور بالبرد أحد الآثار الجانبية لتناول الأدوية، لذا نصحت الدكتورة كودل، بالتحدث إلى الطبيب حول الأدوية التي تتناولها لمعرفة ما إذا كانت لها تأثير على الشعور ببرودة الجسم.أضافت: "تأكد من أنك ترتدي ملابس كافية للبيئة. ما ذكرته هو مجرد بداية، تأكد من أنك تتابع أعراضك نوعًا ما. إذا شعرت أنك بارد جدًا أو أكثر برودة مما ينبغي، فتأكد من التحدث مع طبيبك حول هذا الموضوع",