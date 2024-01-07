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5 أسباب تجعلك تشعر بالبرد طوال الوقت.. تعرف عليها

برودة القدمين - الشتاء - القدم
بعض الناس يعاني من الشعور الدائم بالبرد
أ أ
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في فصل الشتاء، من الطبيعي أن يشعر الجسم بالبرد، لكن قد يكون الأمر أكثر صعوبة لهؤلاء الذي يشعرون على الدوام بذلك، حتى مع اللجوء إلى وسائل التدفئة التقليدية.اضافة اعلان
ويمكن التغلب على هذه المشكلة بسهولة عن طريق إجراء تغييرات على نمط الحياة مثل النظام الغذائي، لكن بعضها الآخر خارج عن الإرادة.

أسباب الشعور بالبرد طوال الوقت.

وكشفت خبيرة الصحة التلفزيونية، الدكتورة جين كودل، عن خمسة أسباب قد تجعلك تشعر بالبرد طوال الوقت، وتشمل:

فقر الدم

يحدث فقر الدم عندما لا يكون هناك ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة أو الهيموجلوبين لنقل الأكسجين إلى أنسجة الجسم.
وقالت الدكتورة كودل: "إن انخفاض خلايا الدم يمكن أن يسبب لك الشعور بالبرد بشكل غير لائق"، بحسب ما أوردت صحيفة "إكسبريس".
تشمل الأعراض الأخرى لفقر الدم ما يلي:
التعب
الضعف
ضيق في التنفس
شحوب الجلد واصفراره 
اضطراب نبضات القلب
الدوخة أو الدوار
ألم الصدر
الصداع.

الغدة الدرقية

الغدة الدرقية هي غدة في الرقبة تنتج الهرمونات التي تؤثر على عملية التمثيل الغذائي في الجسم.
وقالت الدكتورة كودل: "إذا كانت الغدة الدرقية لديك على وجه الخصوص غير نشطة، أود أن أقول إن مرض الغدة الدرقية بشكل عام يمكن أن يكون له عدد من الأعراض سواء كانت زائدة أو غير نشطة، فإن الأشخاص الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية على وجه الخصوص يبلغون أحيانًا عن شعورهم بالبرد".
وتشمل الأعراض الأخرى لقصور الغدة الدرقية ما يلي:
التعب
زيادة الوزن
الإمساك
الاكتئاب
بطء الحركة والأفكار
آلام في العضلات وضعف
تشنجات العضلات
الجلد الجاف والمتقشر
هشاشة الشعر والأظافر
فقدان الرغبة الجنسية (الدافع الجنسي)
ألم وتنميل وإحساس بالوخز في اليد والأصابع (متلازمة النفق الرسغي)
دورات شهرية غير منتظمة أو ثقيلة.
وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، قد يستغرق ظهور الأعراض سنوات.

انخفاض كتلة الجسم


نقص الوزن قد يؤدي إلى الشعور بالبرد بشكل أكثر قسوة.
وفقًا للدكتورة كودل، فإن "هذا يعني أنك صغير جدًا أو نحيف للغاية وليس لديك كتلة عضلية كبيرة. هذا قد يسبب لك الشعور بالبرد".

الأوعية الدموية الضيقة


أوضحت الطبيبة: "المشكلة التالية تتعلق بالأوعية الدموية ومشكلة الأوعية الدموية. على سبيل المثال، إذا كانت ضيقة، أو إذا كانت ضيقة جدًا، فقد يتسبب ذلك في شعورك بالبرد في أجزاء معينة من جسمك".

الأدوية

قد يكون الشعور بالبرد أحد الآثار الجانبية لتناول الأدوية، لذا نصحت الدكتورة كودل، بالتحدث إلى الطبيب حول الأدوية التي تتناولها لمعرفة ما إذا كانت لها تأثير على الشعور ببرودة الجسم.
أضافت: "تأكد من أنك ترتدي ملابس كافية للبيئة. ما ذكرته هو مجرد بداية، تأكد من أنك تتابع أعراضك نوعًا ما. إذا شعرت أنك بارد جدًا أو أكثر برودة مما ينبغي، فتأكد من التحدث مع طبيبك حول هذا الموضوع",

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