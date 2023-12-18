تحذير من المخاطر المحتملة عند الاستخدام الخاطئ لوسائل التدفئة في الشتاء

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حذرت
مدينة الملك سعود الطبية، من الأضرار والمخاطر المحتملة عند الاستخدام الخاطئ
لوسائل التدفئة في الشتاء.
مخاطر
الاستخدام الخاطئ لوسائل التدفئةوأوضحت
على حسابها في منصة "إكس"، أن هناك العديد من الأضرار والمخاطر المحتملة
عند الاستخدام الخاطئ لوسائل التدفئة في الشتاء، ومن أبرزها التسمم بغاز أول أكسيد
الكربون الذي يحمل عددًا من الأعراض، منها:
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1 – الغثيان.
2 – ضيق التنفس.
3 – فقدان الوعي
4 – الصداع والدوار.
الأضرار
والمخاطر المحتملة عند التدفئة في الشتاءوأضاف
أنها تحذر من الاستخدام الخاطئ والمبالغ فيه لوسائل التدفئة المنزلية، مؤكدة على
وجود العديد من الأضرار والمخاطر المحتملة الناتجة عن ذلك، بما فيها:
1 - مدافئ الغاز والكهرباء.
2 - أنظمة التدفئة المركزية.
3 - أجهزة تكييف الهواء.
وأكدت أنه ينبغي على جميع الأشخاص العناية بجميع الوسائل والإرشادات التي تضمن عدم التعرض إلى هذه المخاطر، والمحافظة على سلامة الأبناء وأفراد العائلة داخل المنزل.
تحذير مهم لمرضى السكري من المدفأةوشددت
على وجوب انتباه مرضى السكري من المدفأة، إذ أن بعضهم يُصاب بحروق في القدم بسبب
درجة الحرارة المرتفعة، إضافة إلى ضعف الإحساس لديهم، ولا يمكن إدراك خطورة
الإصابة إلا بعد تفاقمها مما قد يؤدي لبتر القدم السكرية، مؤكدة على أهمية اتباع
إرشادات الدفاع المدني لاستخدام أجهزة التدفئة.
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