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"سعود الطبية" تكشف أهم النصائح لمرضى الصدفية في الشتاء

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الصدفية
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أصدرت مدينة الملك سعود الطبية، نصائح وقائية مهمة لمرضى الصدفية خاصة في فصل الشتاء.

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وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن الصدفية هي مرض مزمن يصيب 12 مليون شخص حول العالم من خلال عمل الجهاز المناعي المفرط على تسريع نمو خلايا الجلد.

مضاعفات الإصابة بمرض الصدفية

وأضافت أن مريض الصدفية يعاني بشكل أكبر في فصل الشتاء، بسبب برودة الطقس وانخفاض الرطوبة، مما يفرض عليهم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمنع تفاقم الحالة خلال الأيام الباردة.

وصايا مهمة لمرضى الصدفية خلال الشتاء

وأشارت إلى أنه قد تحدث مضاعفات منها التهاب المفاصل والذي يصيب من 10 في المئة إلى 30 في المئة من المرضى، موصية بعدد من النصائح المهمة لمرضى الصدفية في فصل الشتاء، وذلك على النحو التالي:
 1- تجنب الأجواء الباردة والجافة.
 2- الحرص على الترطيب المستمر للجلد.
 3- اتباع نمط حياة صحي متكامل من غذاء ورياضة ووزن مثالي. 

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