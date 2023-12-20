"سعود الطبية" تكشف أهم النصائح لمرضى الصدفية في الشتاء

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أصدرت مدينة الملك سعود الطبية، نصائح وقائية مهمة لمرضى الصدفية خاصة في فصل الشتاء.





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مضاعفات الإصابة بمرض الصدفية



وصايا مهمة لمرضى الصدفية خلال الشتاء



وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن الصدفية هي مرض مزمن يصيب 12 مليون شخص حول العالم من خلال عمل الجهاز المناعي المفرط على تسريع نمو خلايا الجلد.وأضافت أن مريض الصدفية يعاني بشكل أكبر في فصل الشتاء، بسبب برودة الطقس وانخفاض الرطوبة، مما يفرض عليهم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمنع تفاقم الحالة خلال الأيام الباردة.وأشارت إلى أنه قد تحدث مضاعفات منها التهاب المفاصل والذي يصيب من 10 في المئة إلى 30 في المئة من المرضى، موصية بعدد من النصائح المهمة لمرضى الصدفية في فصل الشتاء، وذلك على النحو التالي:1- تجنب الأجواء الباردة والجافة.2- الحرص على الترطيب المستمر للجلد.3- اتباع نمط حياة صحي متكامل من غذاء ورياضة ووزن مثالي.