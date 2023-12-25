5 أدوية لا تتناولها مع الشاي أو القهوة

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حذر الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين من تناول بعض الأدوية في حالة تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي والقهوة. اضافة اعلان

وقال النمر، عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا": "إن هناك أدوية لا ينفع أن تؤخذ مع الشاهي والقهوة مثل:





أدوية لا تتناولها مع الشاي والقهوة



أدوية الحموضة وضعف الذاكرة



أقل جرعة من الدواء



١. علاج الغدة الدرقية (الثايروكسين)٢. أدويه الربو: الثيوفيلين٣. أدوية القلب: الايزوبتين٤. المسيلات: الورفارين٥. حبوب منع الحملوفي وقت سابق، أوضح د. صالح سالم الغامدي استشاري أمراض القلب والضغط العلاقة بين أدوية الحموضة وضعف الذاكرة والأعصاب.وقال الغامدي، عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا": "هناك علاقة بين استخدام أدوية الحموضة والحرقان على المدى الطويل ونقص فيتامينB 12 مما قد يسبب ضعف الذاكرة واﻻعصاب، وكذلك نقص المغنيسيوم الذي قد يسبب الخفقان والتوتر".وأضاف الغامدي "لذلك علاج جذور المشاكل هو المطلوب وإعطاء أدوية يكون بشكل مؤقت، مع ملاحظة عدم إيقاف استخدام الأدوية بون مراجعة وحاول أن تستخدم أقل جرعة ممكنة".