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5 أدوية لا تتناولها مع الشاي أو القهوة

2023-12-25_21-15-36
الدواء
أ أ
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حذر الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين من تناول بعض الأدوية في حالة تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي والقهوة.اضافة اعلان
وقال النمر، عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا": "إن هناك أدوية لا ينفع أن تؤخذ مع الشاهي والقهوة مثل:

أدوية لا تتناولها مع الشاي والقهوة


١. علاج الغدة الدرقية  (الثايروكسين)
٢. أدويه الربو: الثيوفيلين
٣. أدوية القلب: الايزوبتين
٤. المسيلات: الورفارين
٥. حبوب منع الحمل

وفي وقت سابق، أوضح د. صالح سالم الغامدي استشاري أمراض القلب والضغط العلاقة بين أدوية الحموضة وضعف الذاكرة والأعصاب.

أدوية الحموضة وضعف الذاكرة


وقال الغامدي، عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا": "هناك علاقة بين استخدام أدوية الحموضة والحرقان على المدى الطويل ونقص فيتامينB 12 مما قد يسبب ضعف الذاكرة واﻻعصاب، وكذلك نقص المغنيسيوم الذي قد يسبب الخفقان والتوتر".

أقل جرعة من الدواء


وأضاف الغامدي "لذلك علاج جذور المشاكل هو المطلوب وإعطاء أدوية يكون بشكل مؤقت، مع ملاحظة عدم إيقاف استخدام الأدوية بون مراجعة وحاول أن تستخدم أقل جرعة ممكنة".

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