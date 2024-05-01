تطور خطير.. حليب الأبقار المصابة بأنفلونزا الطيور يقتل القطط

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أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، عن إصابة نحو 24 قطة من قطط المزرعة بفيروس أنفلونزا الطيور (H5N1) بعد شرب الحليب من أبقار مصابة في مزرعة بولاية تكساس.

وأدى ذلك إلى إصابة بعضها بالعمى ووفاة أكثر من النصف. إذ قالت إن 24 قطة على الأقل عانت من حالات عقلية من الاكتئاب، وتصلب الجسم، وفقدان التنسيق، والعمى، والدوار، والمخاط الزائد من عيونها وأنوفها.

وكشف تشريح القطط التي مات بعضها في أقل من يومين بعد إصابتها بالمرض، عن انتشار الفيروس إلى رئتيها

وأدمغتها وقلوبها وأعينها.





مخاوف بشأن تطور أنفلونزا الطيور



أنفلونزا الطيور يضرب الولايات المتحدة



أول إصابة بشرية بأنفلونزا الطيور عن طريق بقرة



وقال الباحثون، إن العدوى في مزرعة الألبان في تكساس تثير المزيد من المخاوف بشأن كيفية تطور أنفلونزا الطيور مع انتقالها من الثدييات إلى الثدييات.وقال مركز السيطرة على الأمراض: "على الرغم من أنه من غير المحتمل أن يصاب الناس بفيروسات أنفلونزا الطيور من خلال الاتصال بقطط برية أو ضالة أو وحشية أو منزلية مصابة، إلا أنه من الممكن - خاصة إذا كان هناك تعرض طويل وغير محمي للحيوان".وأضاف: "قد تكون الحيوانات المريضة قادرة على نقل فيروس الأنفلونزا إلى الأشخاص عن طريق لعابها أو برازها أو روثها وسوائل الجسم الأخرى".وحصل مركز السيطرة على الأمراض على جثتي قطتين، بالإضافة إلى عينات من حليب الأبقار.وقام بفحص عينات الأنسجة من ستة من الأبقار التي نفقت، حيث تم قتل ثلاث منها بطريقة "رحيمة"، وثلاثة ماتت بسبب مرضها.وكشفت الاختبارات أن جميع الحيوانات أصيبت بفيروس أنفلونزا الطيور. وعلى وجه التحديد، كانت مصابة بـ (2.3.4.4b)، وهو نوع شديد الإمراض قتل دلفينًا في فلوريدا مؤخرًا.وفي القطط، وجد الباحثون بعض النزيف في الجزء الخلفي من جماجمهم، وكذلك نزيف في المخ.وكشف الفحص أن القطط كانت تعاني من آفات مجهرية في أدمغتها ورئتيها وقلوبها.وبعد وفاة القطط، قامت مراكز السيطرة على الأمراض أيضًا باختبار الأبقار، ووجدت أعراضًا محيرة أيضًا.وانتشر فيروس أنفلونزا الطيور بين الأبقار والدجاج في جميع أنحاء الولايات المتحدة مؤخرًا، حيث أصيبت الحيوانات في 29 مزرعة في ثماني ولايات، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.وقال الدكتور دارين ديتويلر، المستشار السابق لسلامة الأغذية في إدارة الغذاء والدواء ووزارة الزراعة الأمريكية، لموقع "ديلي ميل": لقد أصبح الوضع خطيرًا للغاية لدرجة أنه يجب على الأمريكيين تجنب اللحوم النادرة والبيض السائل أثناء استمرار تفشي المرض في الماشية، حيث من المرجح أن تحمل المنتجات الحيوانية المطبوخة بشكل غير صحيح العدوى. الفيروسات والبكتيريا".وظهرت أنفلونزا الطيورلأول مرة في عام 1996، ولكن منذ عام 2020، زاد عدد حالات تفشي المرض بين الطيور بشكل كبير، إلى جانب زيادة في عدد الثدييات المصابة.وأدت إلى نفوق عشرات الملايين من الدواجن، كما أصيبت الطيور البرية والثدييات البرية والبحرية.وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصبح عامل مزرعة ألبان في تكساس ثاني أمريكي يصاب بأنفلونزا الطيور.وقال مركز السيطرة على الأمراض، إن المريض كان يعاني من عدوى "خفيفة" مع عرض واحد فقط - التهاب العين - وتم الإبلاغ عن عزله و"تعافيه بشكل جيد".وقال الدكتور وين تشينج تشانج، رئيس برنامج الأنفلونزا العالمي التابع لمنظمة الصحة العالمية: "الحالة في تكساس هي أول حالة إصابة بشرية بأنفلونزا الطيور عن طريق بقرة".ولا يوجد دليل على أن أنفلونزا الطيور تنتشر بين البشر. لكن العلماء وخبراء الصحة العامة أعربوا عن قلقهم من احتمال حدوث ذلك.ويمكن للطفرات في الحمض النووي الفيروسي أن تجعل من السهل على الفيروس القفز على مضيفيه، كما حدث مع الأوبئة الفيروسية الأخرى مثل كوفيد-19.وفي الوقت الحالي، ينصح الخبراء بطهي منتجات الدجاج ولحم البقر بشكل كامل، وتجنب الحليب الخام (غير المبستر) تمامًا.