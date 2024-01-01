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أهم 5 فيتامينات يحتاجها جسمك في فصل الشتاء

فيتامين د
فيتامين د
أ أ
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تنتشر الأمراض التنغسية، ونزلات البرد والإنفلونزا خلال فصل الشتاء، وبخاصة بين ذوي المنتاعة الضعيفة وكبار السن.
وكشفت وزارة الصحة عن أهم الفيتامينات التي يحتاجها جسمك في فصل الشتاء، وهي: اضافة اعلان

الزنك 

يتوافر في اللحوم الحمراء والدواجن والفول

فيتامين سي 

يتوفر في الحمضيات والتوت والبروكلي والفلفل البارد

فيتامين أ

يتوافر في الأسماك الزيتية ومتجات الألبان المدعمة والورقيات الخضراء

فيتامين هـ 

يتوافر في المكسرات والزيوت النباتية والكبد وصفار البيض 


فيتامين د 

يتوافر في السلمون والكبد وصفار البيض أو عن طريق التعرض لأشعة الشمس من الساعة 10 صباحًا إلى 2 ظهرًا.

ونصحت الوزارة باستشارة الطبيب قبل إضافة إأي من المكملات الغذائية إلى نظامك.


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