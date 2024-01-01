أهم 5 فيتامينات يحتاجها جسمك في فصل الشتاء

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تنتشر الأمراض التنغسية، ونزلات البرد والإنفلونزا خلال فصل الشتاء، وبخاصة بين ذوي المنتاعة الضعيفة وكبار السن.

وكشفت وزارة الصحة عن أهم الفيتامينات التي يحتاجها جسمك في فصل الشتاء، وهي: اضافة اعلان





الزنك



فيتامين سي



فيتامين أ



فيتامين هـ



فيتامين د



يتوافر في اللحوم الحمراء والدواجن والفوليتوفر في الحمضيات والتوت والبروكلي والفلفل البارديتوافر في الأسماك الزيتية ومتجات الألبان المدعمة والورقيات الخضراءيتوافر في المكسرات والزيوت النباتية والكبد وصفار البيضيتوافر في السلمون والكبد وصفار البيض أو عن طريق التعرض لأشعة الشمس من الساعة 10 صباحًا إلى 2 ظهرًا.ونصحت الوزارة باستشارة الطبيب قبل إضافة إأي من المكملات الغذائية إلى نظامك.