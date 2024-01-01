أهم 5 فيتامينات يحتاجها جسمك في فصل الشتاء

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تنتشر الأمراض التنغسية، ونزلات البرد والإنفلونزا خلال فصل الشتاء، وبخاصة بين ذوي المنتاعة الضعيفة وكبار السن.
وكشفت وزارة الصحة عن أهم الفيتامينات التي يحتاجها جسمك في فصل الشتاء، وهي:
الزنك يتوافر في اللحوم الحمراء والدواجن والفول
فيتامين سي يتوفر في الحمضيات والتوت والبروكلي والفلفل البارد
فيتامين أيتوافر في الأسماك الزيتية ومتجات الألبان المدعمة والورقيات الخضراء
فيتامين هـ يتوافر في المكسرات والزيوت النباتية والكبد وصفار البيض
فيتامين د يتوافر في السلمون والكبد وصفار البيض أو عن طريق التعرض لأشعة الشمس من الساعة 10 صباحًا إلى 2 ظهرًا.
ونصحت الوزارة باستشارة الطبيب قبل إضافة إأي من المكملات الغذائية إلى نظامك.
اكتشف أهم الفيتامينات التي يحتاجها جسمك في فصل الشتاء. pic.twitter.com/xNtQkB1PYa— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) January 1, 2024