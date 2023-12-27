4 أعراض لأمراض القلب يمكن الخلط بينها وبين الأنفلونزا

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تعد أمراض القلب والدورة الدموية أحد أبرز أسباب الوفاة في العالم، وأبرز أعراضها ألم الصدر وضيق التنفس.





أعراض لأمراض القلب تتشابه مع الأنفلونزا اضافة اعلان



التعب الشديد



الغثيان



الحمى



التعرق



ومع ذلك، هناك بعض الأعراض الأخرى التي يمكن بسهولة الخلط بينها وبين الأنفلونزا.وهذه الأعراض هي:التعبالغثيانالحمىالتعرقتدرج مؤسسة القلب البريطانية، "التعب الشديد" كعلامة على قصور القلب والحالات الأخرى المرتبطة بالقلب.قال البروفيسور ديفيد نيوبي، من مؤسسة القلب البريطانية: "يخبرني العديد من مرضاي أنهم متعبون، سواء كانوا مصابين بقصور في القلب أم لا، سواء كانوا مصابين بالذبحة الصدرية أم لا! إنه أمر صعب، لأنه غير محدد على الإطلاق".وتضيف كلية الطب بجامعة هارفارد : "التعب المستمر والجديد يمكن أيضًا أن يشير في بعض الأحيان إلى قصور القلب (حيث يفشل القلب في ضخ الدم بشكل جيد) او مرض الشريان التاجي".لكن التعب لا يعني بالضرورة أن هناك مشكلة ما في قلبك، فقد يكون مجرد نتيجة ثانوية للسهر أو العمل لساعات طويلة.وتوصي مؤسسة القلب البريطانية بما يلي: "إذا بدأت تعاني من التعب الشديد ولم يتغير نمط حياتك، فمن الجيد التحدث إلى طبيبك"، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".وفقا لعيادة "مايو كلينيك" بالولايات المتحدة، يمكن أن يكون الغثيان علامة على مرض الشريان التاجي. ومع ذلك، فهو أكثر شيوعًا عند النساء منه عند الرجال.وتقول: "النساء أكثر عرضة للإصابة بأعراض أخرى إلى جانب عدم الراحة في الصدر، مثل ضيق التنفس والغثيان والتعب الشديد".غالبًا ما تكون الحمى علامة واضحة على الإصابة بالأنفلونزا. لكن "بن ميدسين" تدرج الحمى كعلامة تحذير "مبكرة" لقصور القلب.تقول: "يمكن أن تتراوح أعراض قصور القلب من خفيفة إلى شديدة. في المراحل المبكرة، قد تشعر بأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا، بما في ذلك الحمى أو القشعريرة".قد يسبب قصور القلب أيضًا آلامًا في الجسم في المراحل المبكرة.والحمى هي أيضًا علامة على التهاب عضلة القلب.وفقًا لـ "مايو كلينك": "تشمل أعراض التهاب عضلة القلب الشائعة أعراضًا تشبه أعراض الأنفلونزا مثل الصداع وآلام الجسم وآلام المفاصل والحمى أو التهاب الحلق".في حين أن وجود قدر معين من التعرق أمر طبيعي، إلا أنه يمكن أن يشير أيضًا إلى أمراض القلب، وفقًا لمؤسسة القلب البريطانية.وتضيف: "إن ممارسة التمارين الرياضية أثناء تواجدك في صالة الألعاب الرياضية أو لأنه يوم حار جدًا، لا يدعو للقلق. لكن الشعور بالحرارة والرطوبة مع آلام في الصدر هو علامة على أنه يجب عليك استدعاء سيارة إسعاف".