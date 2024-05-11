السبت، 03 ذو القعدة 1445 ، 11 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

معلومة شائعة "الشاي ينقص الوزن ويحرق الدهون".. خبيرة تكشف مفاجأة

الشاي
الشاي
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أعلنت الدكتورة ناتاليا لازورينكو، خبيرة التغذية الروسية أن الشاي ليس وسيلة للتخلص من الوزن الزائد، ولا يؤثر في حجم الخلايا الدهنية.
وتشير الخبيرة إلى أن مشروب الشاي يحتوي على العديد من العناصر المفيدة، لذلك فإن الاستخدام الصحيح للشاي في النظام الغذائي إلى جانب النشاط البدني يمكن أن يساعد على تخفيض الوزن.اضافة اعلان

متى ولمن يكون الشاي ضارا؟

ووفقا لها، يعتبر الشاي منتجا فريدا في النظام الغذائي، لكنه في حد ذاته كمشروب لا يؤثر على حجم الخلايا الدهنية ولا يساهم بأي شكل من الأشكال في إنقاص الوزن. وإذا كانت هناك حمية غذائية تعتمد على الشاي، فهي أسطورة واحتيال على من يعانون من زيادة الوزن الساذجين. الاستخدام السليم للشاي في النظام الغذائي العام كمشروب، بالإضافة إلى النشاط البدني النشط سيساعد في تقليل الوزن، ولكن الشاي وحده لن ينقص الوزن.
وتشير الخبيرة، إلى أن الشاي يحتوي على نسبة عالية من فيتامينات مجموعة B وعناصر معدنية ومواد أخرى تؤثر في الجسم، مثل الكافيين الذي يؤثر على الجهاز العصبي المركزي ويعطي الجسم طاقة. كما يحتوي على الكاتيكين والبوليفينول، التي تعمل على إزالة السموم من الجسم.
ويمكن أن يؤثر الشاي في عملية التمثيل الغذائي وتسريعها. أي يؤثر على عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات والدهون، وهذا ضروري لتخفيض الوزن.

اقرأ أيضا

استشاري يحذر من ممارسة الرياضة في ثلاث حالات

تحذير للراغبين في الإنجاب من نقص فيتامين د

غسول الفم يكشف العلامات المبكرة لأحد أخطر السرطانات

إصابة جندي فرنسي بفيروس خطير يسبب نزيفًا من العين والأذن والفم

تناول الزبادي يساعد في الوقاية من هذا المرض الخطير

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

سوق القهوة 2:49 ص الأربعاء، 24 أبريل 2024

دراسة: 3 مشروبات طبيعية تساعد على إنقاص الوزن