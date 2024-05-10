دراسة: شرب الشاي يحمي من فيروس كورونا

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أظهرت دراسة أن شرب فنجان من الشاي قد يساعد في قتل فيروس كورونا – المسبب لمرض كوفيد 19- في الفم.

واختبر الباحثون، خمسة أنواع من الشاي لمعرفة مدى فعاليتها في خفض مستويات الفيروس في تجويف الفم.

ووضعوا الشاي في الماء الساخن لمدة 15 دقيقة وأعدوه بتركيزين، ومن ثم راقبوا كيفية تأثيره على الفيروس خلال خمس دقائق.

وفي التراكيز الأقوى، أظهرت جميع الأصناف انخفاضًا في نشاط الفيروس خلال عشر ثوانٍ.





الشاي الأسود الأفضل



الشاي دعم إضافي



وأظهرت النتائج، أن الشاي الأسود القياسي يخفض مستوياته بنسبة 99.9 في المئة، فيما أدى الشاي الأخضر والنعناع والتوت والأوكالبتوس إلى خفضها بنسبة 96 في المئة على الأقل.ويرجع الخبراء الفضل إلى مادة البوليفينول، وهي مغذيات دقيقة تتواجد بشكل طبيعي في النباتات.وكانت الغرغرة فعالة أيضا، لكن الفريق الأمريكي أكد أن تعطيل الفيروس في اللعاب ليس بديلاً عن الحصول على اللقاح، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا صن".وقالت عالمة الفيروسات ملاك العسيلي: “في هذه المرحلة، لا نقترح الشاي كتدخل مستقل، لأن الفيروس يتكاثر أيضًا في الأنف وربما وصل بالفعل إلى الرئة بحلول وقت الاختبار الإيجابي".وتابعت: "لكن الشاي يمكن أن يكون بمثابة طبقة إضافية من التدخل يمكن للمرضى وأسرهم اعتمادها بسهولة كإجراء روتيني".