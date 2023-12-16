دراسة تحذر من ظاهرة الإنفلونزا طويلة الأمد.. أعراض شديدة الخطورة

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حذرت دراسة حديثة من خطورة الإنفلونزا طويلة الأمد، والتي قد تستمر لأيام أو لأسابيع، حسب بعض الحالات.
أعراض خطيرة
وتشمل أعراض الإنفلونزا طويلة الأمد، وفقا للدراسة، السعال الجاف وارتفاع الحرارة والرشح، وفقدان الاتزان والخمول والعين المدمعة الجفاف والرجفة.
وفي التفاصيل، وجد تحليل لأكثر من 92 ألف مريض في مستشفيات فرجينيا أن "الإنفلونزا الطويلة" ليست موجودة فحسب، بل يمكن أن تكون آثارها شديدة للمصابين بها.
وأظهر التحليل أن المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفى بسبب الإنفلونزا أكثر عرضة للوفاة، وإعادة الاستشفاء في المستشفى، ومشاكل صحية طويلة الأمد، أو المعاناة من مشكلة صحية تتعلق بأحد أعضائهم خلال الـ 18 شهراً التالية للعدوى.
وأوضح الباحثون أنه مع ذلك، يعاني مرضى "كورونا طويل الأمد" من عواقب صحية أكبر من تلك التي يعاني منها مرضى الإنفلونزا الطويلة، بحسب "هيلث داي".
الدراسة أجراها، الدكتور زياد العلي من جامعة واشنطن، وقيم وزملاؤه البيانات الصادرة عن وزارة شؤون المحاربين القدامى الأمريكية حول أكثر من 81 ألف مريض تم إدخالهم إلى المستشفى بسبب كوفيد-19، وما يقرب من 11 ألف مريض تم إدخالهم إلى المستشفى بسبب الإنفلونزا.
خطر الوفاة
وأضح العلي: “أنه قبل 5 سنوات، لم يكن يخطر ببالي أن أفحص إمكانية الإصابة بإنفلونزا طويلة الأمد". "الدرس الرئيسي الذي تعلمناه من كوفيد-19 هو أن العدوى التي كان يُعتقد في البداية أنها تسبب مرضاً قصيراً فقط، يمكن أن تؤدي إلى مرض مزمن".
وبشكل عام، وجد البحث أن مرضى كوفيد-19 واجهوا خطر الوفاة بنسبة 50% أعلى من مرضى الإنفلونزا في العام ونصف بعد الإصابة الأولية.
وينصح الأطباء بأهمية اتخاذ الأساليب الوقائية كغسل اليدين وارتداء الكمامة وتلقي لقاح الإنفلونزا وتجنب الازدحام وتناول الأطعمة الصحية، واستشارة الطبيب في حالة استمرار أعراض الإنفلونزا.
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