متى وكيف يتم تسمم "المايونيز"؟.. خبير في التغذية يوجه عدة نصائح

أ أ

وجه خبير التغذية إبراهيم العريفي عدة نصائح لتجنب التسمم، وذلك بسبب سوء تخزين المايونيز، ما يجعل منه بيئة خصبة للبكتيريا.



نصائح لتجنب المايونيز:

إجراءات الشؤون البلدية بشأن حالات التسمم:

فيديو | "سوء تخزين المايونيز يجعل منه بيئة خصبة للبكتيريا"



المختص في التغذية إبراهيم العريفي يوجه نصائح لتجنب التسمم #الإخبارية pic.twitter.com/2aRYYE5Kyx — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 11, 2024

وأوضح العريفي خلال مداخلة مع قناة "الإخبارية" أنه تم تطبيق نظام الجودة، وتتبع النقاط الحرجة عن طريق تحليل مصادر الخطر أو الأيزو، منوها أن هذا يكفل عدم حدوث حالات تسمم في الفنادق أو المطاعم.وحول كيفية تسمم المايونيز أضاف:"لكن إذا توجد نقاط حرجة في المطعم أو الفندق فهذا يؤدي إلى حدوث مشكلة".وتابع قائلا: مثلا إذا يوجد بوفيه مفتوح وأغذية ساخنة، وإذا برد الأكل ونمت فيه البكتيريا يحدث التسمم لذلك تطبيق نظام الجودة والأيزو هذا يكفل السلامة.كما نبه أن السلطة لا تخزن فترة طويلة لمدة يومين أو ثلاثة، حتى لا تنمو فيها البكتيريا، ويؤدي إلى نزلات معنوية.وأشار أيضا إلى أن نواتج البكتيريا أخطر من البكتيريا نفسها، وأن المايونيز بيئة مناسبة لنمو البكتيريا.- إيقاف توزيع المُنتج المذكور "المايونيز" وسحبه من الأسواق والمنشآت الغذائية في جميع مدن المملكة، وإيقاف المصنع تمهيداً لتطبيق الإجراءات النظامية.- سحب الكميات المتبقية من المنتج في المصنع بجميع التشغيلات وكل تواريخ الصلاحية.- إشعار جميع عملاء المصنع من مطاعم ومنشآت غذائية بإتلاف جميع ما لديهم من كميات.- مواصلة عمليات الرصد والتقصي والحملات الرقابية على مستوى جميع مدن المملكة من قبل الأمانات والبلديات والجهات ذات العلاقة، وبما يضمن سلامة المنتجات الغذائية المقدمة للمستهلك.وتهيب الوزارة والجهات ذات العلاقة بأهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق خلف ما يتم تداوله من إشاعات وأخبار مغلوطة.